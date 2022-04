KANADSKI IZBORNIK PROZVAO HRVATE: Evo što je poručio našim iseljenicima

Nakon što se doznalo kako će Kanada biti u istoj skupini kao i Hrvatska u Kataru, vratar reprezentacije Borjan već je podgrijao atmosferu svojim izjavama i srpskoj Dalmaciji, Zagori i Kninu, a sada je izbornik te države otišao korak dalje.

Naime, poznato je kako je Kanada dom velikog broja iseljenika i iz hrvatske, te se John Hedman u svojem obraćanju navijačima Kanade posebno dotaknuo našeg iseljeništva.

Podsjetimo, Hrvatska je u skupini s Belgijom, Marokom i Kanadom, a Vatreni će prvu utakmicu na SP otvoriti s Vahinim Marokom.

Promijenite dresove

Kanada se inače na Svjetsko prvenstvo kvalificirala prvi put nakon 36 godina, a njihova reprezentacija ima dosta igrača koji igraju u Europi i to u najjačim ligama, te su potencijalno dosta opasan protivnik.

No ono što Kanađanima možda nedostaje je podrška navijača, pošto je poznato kako iseljenici većinom navijaju za matične reprezentacije, pa je tako Hedman uputio apel i hrvatskoj iseljeničkoj zajednici u Kanadi:

“Vrijeme je da ostavite hrvatske dresove i da navijate za svoju Kanadu”, poručio je izbornik, pa nadodao:

“Došlo je vrijeme da Kanađani odlože svoje talijanske i hrvatske dresove u ormare i navuku naš crveni dres i da bodre svoju reprezentaciju”, rekao je Hedman koji je i naglasio kako je njegov sin trenirao u hrvatskoj:

“Moj suradnik Jason de Vos boravio je u Hrvatskoj nakon što su igrali finale 2018. godine i pratio je kako rade s igračima. Osobno sam bio u Hrvatskoj i na duže, jer je moj sin trenirao u jednom od njihovih klubova. Slušao sam ih i gledao što rade i jako puno sam naučio”, istakao je Herdman.

There it is – when the Canada men’s national soccer team heads to the World Cup later this year, they’ll be up against Belgium, Morocco, and Croatia. We’ll see you on the pitch this fall! #CANMNT https://t.co/MSskVcNHbO

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 1, 2022