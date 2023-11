Kamere uhvatile Modrićev razgovor sa sucem: ‘Kako me možeš tako tretirati?’

Iza nogometaša Real Madrida uvjerljiva je 3:0 pobjeda na gostovanju kod Cadiza u španjolskom prvenstvu. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić je protiv Cadiza asistirao Rodrygu u 64. minuti za drugi gol, a igrao je do 70. minute kada ga je zamijenio Dani Ceballos.

Zanimljivu situaciju s početka drugog poluvremena s Modrićem u naslovnoj ulozi izvukli su španjolski mediji. Naime, kamere Movistar Plisa uhvatile su hrvatskog maestra kako se razgovara s glavnim sucem Cuadrom Fernandezom.

“Ali ništa ne protestiram, kako me možeš tako tretirati? Nisam ti pokazao nepoštovanje i ne odgovaram ti”, uhvatile su kamere Modrića kako govori sucu.

Nije točno poznato na što se spomenuti razgovor odnosio, ali Marca navodi kako je moguće bila riječ o cjelokupnog tretmanu i kriteriju spram igrača Reala u cijelom ogledu, budući su gosti u prvom dijelu zaslužili dva žuta kartona (Valverde i Mendy), a domaćini niti jedan. Fernandez je također bio sudac u VAR sobi u ranijem ovosezonskom okršaju Reala i Barcelone i nije upozorio glavnog suca na movgući jedanaesterac nakon kontakta Arauja i Camavinge u kaznenom prostoru, upozorava Marca.

Luka Modrić to the referee Cuadra Fernández: “I have not argued anything but you treat me like that? I complained to you three times but I never disrespect you and I can’t talk?” pic.twitter.com/Pbcx7S2ePp

— 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬 (@_MadridTimes) November 27, 2023