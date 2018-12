KALINIĆ OBJASNIO ZAŠTO JE ODABRAO ASTON VILLU: ‘Jedva sam se stigao snaći’

Golman Vatrenih, Lovre Kalinić, potpisao je za englesku Aston Villu i to tri godine nakon što je ve ima potpisan ugovor s njima, ali nije morao na Otok zbog radne dozvole za boravaka u Velikoj Britaniji.

Takvog problema sada nije bilo, a Gent ga je bivšem prvaku Europe prodao za 7,76 milijuna eura. Lovre je sada otkrio prve dojmove nakon dolaska u Birmingham:

“Nisam imao vremena reagirati. Ljudi su u utorak došli na razgovor, u srijedu je sve već bilo gotovo. Jedva sam se stigao snaći”, prepričao je Kalinić.

“Aston Villa je veliki klub, veliki engleski klub. Kada smo sjeli i kada su mi izložili svoju viziju, nisam ni sekunde dvojio. Moje osobne ambicije i želje Aston Ville imaju puno dodirnih točaka”, otkrio je golman, koji ni sekunde nije dvojio:

“Zašto bih? Zato što je Aston Villa u Championshipu? Aston Villa je veći klub od Genta, ima gotovo dvostruko veći proračun, ima oko 35 tisuća gledatelja po utakmici. Gent ima 17 tisuća. U konačnici, po mnogim je parametrima Championship značajno jači od belgijske lige. Eto, zato mi je bilo lako odlučiti.”

Lovre je pričao i o Villinim planovima za budućnost:

“Najprije treba znati da je Aston Villa promijenila vlasnika te da klub sada vode ljudi kojima je imperativ vratiti se u Premiership. Po svemu što sam vidio, siguran sam da će se to i dogoditi, možda već ovoga ljeta. Aston Villa želi u borbu za vrh, želi u Premiership i to je za mene veliki izazov.”

Engleska je dom nogometa i ne čudi što je san mnogim nogometašima, ali pto ih još privlači na Otok?

“Svi mi gledamo utakmice i vidimo što se na njima događa. Na Otoku je posebna atmosfera na utakmicama, stadioni su redom krcati, ali više od svega sviđa mi se njihov mentalitet. Tko god igrao, oni se uvijek isto ponašaju, uvijek su 100 posto iza svojih, a i nikada ih nije briga za rezultat. Gubili ili vodili 5:0, oni će uvijek igrati isto”, objasnio je Kalinić za Sportske novosti.

Kalinića će imati posla preko glave, Villa je u 22 kola primila 34 pogotka.

“To što će biti posla samo me dodatno veseli. Znamo da se tamo igra najagresivniji nogomet u Europi, u kojem suci toleriraju puno agresivnih duela. To su uvjeti u kojima golman mora biti maksimalno koncentriran, ali i odlučan u intervencijama, posebno istrčavanjima, a to su uvjeti u kojima samo možeš dodatno napredovati”, rekao je radišni Lovre.