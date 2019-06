Photo by Filippo Alfero/Getty Images

KAKVO BI TO BILO POJAČANJE ZA MODRE! ‘Otkako je on u reprezentaciji, nitko nam nije radio probleme po toj strani’

Autor: Dnevno.hr

Pitanje za milijun dolara glasi – tko će biti prva opcija za poziciju lijevog braniča u redovima Dinama za nadolazeću novu sezonu? To još ne znamo, barem ne u službenoj formi. Ali, dani koji su pred nama svakako bi trebali rasvijetliti neke stvari. Barem ih približiti. Pisalo se o Rafi Soaresu ili Francoisu Moubandjeu, ali to neće biti ponuđeni odgovori u kvizu…

Novo ime je i ono koje je do sad najbliže svlačionici pod maksimirskim jugom. A to je bosanskohercegovački reprezentativac Eldar Čivić. On je bio otkriće Roberta Prosinečkog za kvalifikacijske susreta Zmajeva u lipanjskom ciklusu. Nije tada bilo Seada Kolašinca pa je Čivić zauzeto njegovo mjesto i očarao Velikog Žutog.

“Otkako igra u reprezentaciji, nitko nam nije stvorio problem po toj lijevoj strani. On je jako dobar igrač i dobra osoba. Mislim da bi bio pojačanje za Dinamo”, rekao je Robert Prosinečki za 24 sata.

Čivić ima 23 godine i igra u praškoj Slaviji, s time što je proteklu polusezonu proveo na posudbi u redovima slovačkog Spartaka iz Trnave. Za BiH-reprezentaciju ima osam nastupa, a eventualnim dolaskom u modre redove postao bi četvrti igrač iz susjedne zemlje u sastavu. Tu su već Izet Hajrović, Emir Dilaver i Amer Gojak…

Inače, Dinamo će u srijedu krenuti s pripremama za novu sezonu pa bi sljedeći dani mogli biti vrlo važni glede odrednica i smjera puta kojim će se krenuti.