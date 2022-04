KAKVE SCENE U PORTUGALU: Navijač uletio u teren počeo udarati igrače

Nogometaši Vittorije Guimaraes i Porta igrali su susret 29. kola kada se na terenu pojavio nepozvani gost.

Jedan od navijača spustio se na teren te krenuo zagrliti igrača Vittorije. Igrač je to odbio, a navijač je umjesto zagrljaja igraču pored njega poklonio jedan low kick udarac.

Tek nakon što je navijač udario igrača došli su i zaštitari i spriječili daljnje udaranje. Navijač je izbačen sa stadiona te ga očekuje velika kazna. Scenu pomahnitalog navijača pogledajte OVDJE.

Porto clash halted after fan walks onto pitch and tries to kick playerhttps://t.co/aGvUoSStNJ pic.twitter.com/AyYBGg0G1n

— Mirror Football (@MirrorFootball) April 10, 2022