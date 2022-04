KAKVA NOGOMETNA FARSA: Ovo još nije viđeno na terenima

Način na koji su neki nogometaši velikog ciparskog kluba APOEL-a protestirali zbog situacije u klubu ući će u anale nogometa.

Naime, u uzvratnoj utakmici četvrtfinala ciparskog kup natjecanja sastali su se već spomenuti APOEL i Anorthosis Famagusta, koji se plasirao se u polufinale nakon što je u uzvratu pobijedio 1:0 i time poništio pobjedu iz prve utakmice gostiju od 2:1, što im je u konačnici bilo dosta za prolaz dalje.

Iako je APOEL možda i najveći i najpoznatiji Ciparski klub u njemu već dulje vremena bukti nezadovoljstvo igrača zbog neisplaćenih plača, a sve je kulminiralo na ovoj utakmici.

Četiri crvena

Naime, nogometaši APOEL-a na utakmici nisu pokazali ništa, a tijekom utakmice čak četvorica igrača dobila su crvene kartone.

Prvi crveni karton viđen je već u šestoj minuti, kada je zbog oštrog starta isključen je Leo Natel. Nakon pola sata Danilo je dobio dva žuta kartona u dvije minute i klub s Nicosije ostaje s devet nogometaša na terenu.

U nastavku susreta gosti su dobili još dva crvena kartona. Vinicius i Lucas su dobili druge žute, tako da je više od 20 minuta Anorthosis je imao četiri igrača više na terenu.

Zanimljivo je kako su svi isključeni nogometaši APOEL-a bili stranci, a prema informacijama s Cipra oni su se na ovaj potez odlučili kako bi ukazali na činjenicu da već mjesecima nisu dobili plaće.

Cypriot football has peaked, APOEL finished the game with just 7 players pic.twitter.com/gTZH9kDMdV

— Gregoris Gkousis (@Gregoris96_YNWA) April 6, 2022