KAKVA MOTIVACIJA! Samo jedna poruka Dalićevog stožernika sve će nagnati na veliku borbu na Maksimiru!

Vaša podrška, naša kvaliteta i zajedničko srce ❤ – formula za put do EURA 2020.! Ajmoooo Hrvatska! 🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷 #EuropeanQualifiers #EURO2020 #Hrvatska #RoadToEuro #BudiPonosan #Obitelj 📷 by @dragosopta