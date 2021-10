KAKVA DRAMA, ALI I GOLIJADA MLADIH VATRENIH! Ponajveći HR talent zabio gol, a onda je uslijedio šou!

Autor: F.F

Mlada hrvatska reprezentacija danas je u Varaždinu odigrala susret s Norveškom u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se održati 2023. godine.

Mladi Vatreni su u golijadi slavili protiv Norveške u izravnom dvoboju dvije najbolje reprezentacije skupine A. Do sada su obje reprezentacije odigrale dva susreta te su slavile u oba navrata.

🇭🇷🇳🇴 ▶️ Počeo je ogled Hrvatske i Norveške u Varaždinu! Mladi Vatreni kreću u sastavu Pandur, Čolina, Vušković, Soldo, B. Šutalo, J. Šutalo, Sučić, Palaversa, Kačavenda, Marin, Šimić. 📺/💻 @HNTV_HR #BudiPonosan #U21EURO — HNS (@HNS_CFF) October 8, 2021

Sjajnu utakmicu je odigrao vezni igrač Red Bull Salzburga, Luka Sučić, koji je asistirao za dva pogotka Hrvatske.









Golijada u Varaždinu

U furioznom početku mladi Vatreni poveli su već u drugoj minuti. Sučić je izveo slobodni udarac, a nakon što se lopta u nekoliko navrat odbijala po šesnaestercu, za 1:0 pogađa Šimić. U 11. minuti je Šimić imao veliku šansu za 2:0, ali nije bio precizan, no to nije zaustavilo odabranike Bišćana. Već u 16. minuti Hrvatska vodi 2:0, a ponovno je sve zakuhao Sučić.

Dobio je loptu na vrhu šesnaesterca, gađao, a na kraju ju je u mrežu petom proslijedio Šutalo. Do kraja poluvremena je Norveška jednom ozbiljnije zaprijetila te se činilo kako bi Hrvatska bez većih problema doći do nova tri boda. Na početku drugog djela Norvežani su mijenjali i to je urodilo plodom.

U 55. minuti smanjili su na 2:1, a prekrasan pogodak postigao je Sebulonsen. Pucao je silovito i precizno, a samo dvije minute kasnije Hrvatska ponovno bježi na dva gola razlike. Sučić je ponovno lijepo ubacio iz prekida, a sjajno pogađa Vušković. Bio je to dan Sučićevih asistencija i preciznih stopera!

Ludnica na kraju susreta

Uslijedio je potom pritisak Norvežana i potpuna ludnica na terenu. U 59. minuti, praktički u sljedećem napadu, Norvežani zabijaju za 3:2. Ceide je lijepo pogodio s 20-ak metara, a Pandur je bio nemoćan. Samo minuti kasnije Norvežani su skoro stigli do izjednačenja. Hrvatska je malo stala na loptu, a potom su imali dobru priliku za četvrti pogodak na utakmici.









Do kraja susreta su Norvežani pritiskali, dok je Hrvatska prijetila iz kontri. Na svu sreću, Norvežani su bili neprecizni te je Hrvatska upisala važna tri boda u borbi za Europsko prvenstvo te zauzela prvo mjesto u skupini.