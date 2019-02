KAKVA DOSADA: Rijeka i Hajduk odigrali utakmicu zanimljivu kao izmjena plime i oseke

U derbiju 21. kola Prve HNL Rijeka i Hajduk su na stadionu Rujevica igrali 0-0. Dugo, dugo ove dvije momčadi nisu odigrale toliko zatvorenu, time i lošu utakmicu, s malo prigoda i puno nedovršenih akcija. Najveću šrigodu imao je tamnoputi napadač Rijeke Acosty…

Uistinu, to je bio je to susret s vrlo malo prilika u kojemu su u prvom poluvremenu bolji bili gosti iz Splita, dok je u nastavku domaćin imao više od igre.

Ipak, niti jedan sastav nije uspio materijalizirati razdoblja svoje dobre igre pa je podjela bodova realan ishod.

Pred sedam tisuća gledatelja sudio je Jović iz Zagreba, posve solidno. Publika je ostala razočarana, jer uzbuđenja je zaista bilo malo.

Rijeka je sada druga sa 38 bodova, jednim više uz utakmicu više od trećeg Osijeka, dok se šesti Hajduk bodovno izjednačio s petom Goricom, koja od 17.30 sati igra protiv Intera, oba sastava imaju po 30 bodova.

Igor Bišćan je nakon utakmice rekao:

”Moram biti zadovoljan, jer bili smo ipak bolji, nije to utakmica u kojoj se stvaraju puno šansi. Imali smo dosta ozlijeđenih igrača, pa se ja moram zadovoljiti s ovakvim rezultatom„.

Trener Hajduka, Siniša Oreščanin je rekao:

”Zaslužili smo bod, Rijeka je veoma jaka i moralo smo paziti i na svoja vrata„.