KAKVA BOMBA, VATRENI LETI U MADRID: Popularni Hrvat radi transfer karijere, već sutra je na liječničkom pregledu

Prijelazni rok za europske klubove traje do ponoći 31. kolovoza, a kako su upravo završile sve kvalifikacijske faze Euro kupova, kreće zadnji napad na mercato i pojačavanje kadra.

Kako pišu Sportske novosti interes za usluge Lovre Majera pokazao je drugi velikan iz Madrida Atletico, a da nije sve na glasinama govori i to kako bi Majer mogao već sutra na liječničke preglede.

Već prije su zanimanje za Majera pokazali Real i PSG, ali Diego Simeone i Atletico očito su pošteno zagrizli za igrača Vatrenih.

Godina u Francuskoj

U slučaju da dođe do transfera Majera u Atletico Madrid, to bi bilo točno godinu dana nakon njegovog prelaska u Rennes, gdje se afirmirao kao jedno od najboljih pojačanja u Ligue 1.

Prije godinu dana Lovor Majer je Dinamu donio 12 milijuna eura bez bonusa, a još se ne zna financijski aspekt mogućeg posla.

🚨 Atlético Madrid are prepared to bid €40-€50m for Croatian playmaker Lovro Majer.🔴🇭🇷 #Atleti

(via @footmercato)

— Football Transfers (@Transferzone00) August 25, 2022