KAKO SU SRUŠILI POZNATE HRVATE I OPET SVE ŠOKIRALI: Danas su opet opčinjeni jednim hrvatskim asom, ali neće to biti lak posao

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nogomet je najpopularniji sport na svijetu, nesumnjivo, a svoju popularnost, duguje činjenici da od svih sportova autsajder upravo u nogometu najveću šansu. Doista, povijest nogometa obiluje iznenađenjima i senzacijama i ustinu je teško odrediti, ocijeniti što je u nogometnoj povijesti najveće, najsenzacionalnije iznenađenje… I u ovom feljtonu obradit ćemo jedan slučaj, vrlo zanimljiv iz povijesti…

Primjera velikih nogometnih iznenađenja ima bezbroj, no ako ćemo govoriti o najvećem iznenađenju u kontinuitetu onda, po mišljenju vašeg pisca, bez premca epitet “majke svih senzacije” pripada Nottingham Forestu, engleskom nogometnom klubu koji je 1974. godine nastupao u trećoj engleskoj ligi, da bi 1978.i 1979.godine bio – europski prvak.

Uzdizanje ovog kluba, drugog najstarijeg na svijetu, osnovanog 1865., smatra se kao najljepši primjer rasta jednog kluba u povijesti nogometne igre. Podsjećamo, najstariji klub na svijetu je susjedni od Nottingham Foresta, Notts County koji je osnovan tri godine ranije.





Više europskih, nego domaćih naslova

Nottingham Forest je jedini europski klub koji ima više naslova europskog prvaka nego domaćih naslova. Događaji idu ovako, 1974. godine Nottingham Forest je u trećoj engleskoj diviziji preuzeo menedžer Brian Clough. I danas engleski žurnalisti vole napisati da je Clough bio preteča Mourinha, i po oštrini, ali i oštroumnosti.

Odmah je klupskim čelnicima i navijačima obećao plasman u prvu ligu, malotko mu je vjerovao. Novinarima je svojim ekstravagantnim ponašanjem bio atrakcija. Iz svlačionice gdje je Clough “haračio” izlazile su zanimljive stvari. Tako se saznalo da je vratara velške reprezentacije nakon jedne utakmice objesio na vješalicu i udario šakom u trbuh. Sve zato jer je nako. Uakmice pružio ruku sucu.

“Ne podnosim zvijezde u momčadi”, bila mu je prva rečenica u svakom razgovoru s novinarima.

“Sve što obećam ću izvršiti, samo me pažljivo slušajte”, stalno je upozoravao. Klub je ojačao s, kako je pričao, psihički stabilnim igračima i krenuo…

“Pravi je igrač onaj koji točno doda u trenucima najvećeg pritiska”, volio je govoriti.









Nottingham Forest je iz treće došao do druge lige, onda je stigao i u eltino natjecanje i obećao naslov. To se i dogodilo, bio je čovjek koji ispunjava obećanje.

Srušili Hrvate u finalu

Na jednoj utakmici pri nevremenu navijači su mu ironično skandirali – „Briane, obećaj da ćeš zaustaviti kišu„!

Brian Clough je, čuvši zapomaganje promrzle i mokre publike, ustao s klupe, podigao glavu i ruke prema nebu i nešto uzviknuo. Vjerovali ili ne, za minutu je kiša prestala, a na stadionu je zavladala ekstaza.









Došavši u Kup prvaka Clough se nije smirio.

„Bit ćemo i europski prvaci”.

Tada su mu navijači i javnost već lakše vjerovali. U nizu antologijskih utakmica Nottingham Forest došao je do finala gdje je sa 1-0 u Munchenu trijumfirao protiv isto velikog iznenađenja, švedskog Malmoea sa 1-0. Zgoditak je postigao Trevor Francis.

Te 1979. godine Nottingham Forest je osvojio sva četiri trofeja – prvenstvo Engleske, Liga kup Engleske, FA Kup i najveći trofej – Kup europskih prvaka.

U sljedećoj sezoni Forest nije bio prvak Engleske, zaostao je dva boda iza Liverpoola. No, kao branitelj naslova europskog prvaka stekao je pravo sudjelovanja u Kupu prvaka. I opet ga osvojio. U finalu Kupa prvaka 1980. Forest je pobijedio Hamburg Sport Verein, opet sa 1-0, golom Johna Robertsona. Za HSV su nastupali Keegan i Ivan Buljan, a taj klub je u četvrtfinalu Kupa prvaka uz veliku sreću eliminirao splitski Hajduk. HSV je tada vodio Hrvat Branko Zebec.

No, do sljedećeg trofeja Forest je čekao do 1989. godine kada je osvojen Liga kup, još uvijek s Brian Cloughom kao menedžerom. Već je u momčadi igrao i njegov sin, Nigell. Stariji Clough je iz Foresta odstupio tek 1993.godine.

Nadalje, 1996. godina biti će zapamćena u povijesti ovoga kluba zbog plasmana u četvrtfinale Kupa Uefa. Naposljetku, 1999. klub ispada iz Premier lige Engleske… Klub je danas u vlasništvu kuvajtske obitelji Al-Hasawi koja je lani uložila novac u Nottingham Forest.

Red se i prisjetiti koji su igrači branili boje Foresta u slavnim godinama, godinama osvajanja europskih naslova; Shilton, Anderson, Clark, McGovern, Lloyd, Burns, Gemmill, Bowyer, Birtles, Woodcock, Francis, Robertson.

Još nešto za kraj. Nottingham Forest ove je sezone ušao u Premier ligu i želi Hrvata Mislava Oršića.