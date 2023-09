Kako su ovi Hrvati bacili Beograd na koljena, to im nikad nisu zaboravili

Autor: Andrija Kačić Karlin

Neke su nogometne priče tužne. A tužne su jer žalost izazivaju sjećanja na lijepe i slavne dane. Nogometni klub Cibalia, nekadašnji vinkovački Dinama godinama je na rubu propasti. Prije malo više od tri godine svjedočili smo čak i prodaji kluba preko oglasa, putem popularnog internetskog portala Njuškala. Bilo je tu i sprdnje. Naravno, do prodaje nije došlo, a i danas se još traži rješenje za opstanak kluba…

Navedimo što se točno dogodilo. Početkom siječnja 2020. godine neobičan oglas pojavio se na Njuškalu. Nakon što je mjesec dana ranije Gradsko vijeće Vinkovaca odlučilo prodati 52 posto dionica i tako pokriti 13,8 milijuna kuna duga, Cibalia je osvanula na popularnom oglasniku. Na prodaji. Iako je navodno bilo zanimanja potencijalni kupac se nije pojavio u Gradskom vijeću. Prodaje se klub preko oglasnika, zar to nije velika sramota”, pisani su komentari nakon što je Cibalia završila na Njuškalu.

Pod imenom Dinamo, vinkovački nogometni klub u kolektivnoj memoriji bivše države našao je mjesto kada se 1982. godine plasirao u Prvu jugoslavensku nogometnu ligu. Taj dan se i danas obilježava kao trenutak osnivanja vinkovačke navijačke skupine, Ultrasa.





Bili su kultni klub, a sad traže neki novi početak

U kvalifikacijskoj utakmici na stadionu Mladosti u dvoboju protiv Čelika vinkovački Dinamo (kojeg je vodio Otto Barić) “satrao” je Zeničane s 5-0. Klub je ušao u Prvu ligu, postao je stabilan prvoligaš, a neke izvedbe stariji navijači pamte i danas. I u Hrvatskoj je Cibalia bila stabilan faktor do prije desetak godina. Financijska kriza nagrizla je klub bogate povijesti. Danas je u Drugoj ligi, bez obzira kako se ta liga zvala.

Dinamo iz Vinkovaca naročito je sjajio u sezoni 1985/86. Pogotovo u utakmicama protiv klubova iz „velike četvorke“. U rujnu 1985. Dinamo je kao gost na Marakani šokirao Crvenu zvezdu. I to u zadnjim trenucima utakmice. Iskrao se nekako Davor Čop u 89. minuti, najbolji strijelac lige te sezone, i šokirao 20.000 navijača na Marakani! Iako je upravo on bio igrač utakmice, možda je najviše odradio Ivan Budinčević, vinkovačka ‘hobotnica’, a koja je poskidala sve što se poskidati može. Koje je to slavlje bilo u Vinkovcima.

A i Čop i Budinčević su i Vinkovce stigli iz Hajduka, nešto kasnije i Igor Štimac.

Da to nije bilo slučajno, upravo te sezone Dinamo iz Vinkovaca masakrirao je Crvenu Zvezdu i doma, bilo je tad 2-1 na proljeće i slomio joj snove o naslovu prvaka. I nije se tu momčad s Bosuta zaustavila, jer te sezone slomili su i Hajduk, a i zagrebački Dinamo usred – Maksimira.

U ovome klubu zaista su nastupali legendarni igrači. Pa, podsjetimo se nekih.

Nikad čelnici vinkovačkog Dinama, danas Cibalije, nisu napravili bolji potez nego kad su 1978. godine, tadašnji prvi trener, Otto Barić sa svojim pomoćnikom Vukušićem otišli u Odžak, po Sulejmana Halilovića. Gledali su ga prije toga na utakmici između Dinama i reprezentacije Posavine za koju je igrao Halilović, dopao im se i, eto, tako je stigao u Vinkovce. U drugoligaški Dinamo.









Za kojeg je nastupao sedam sezona, u kojem je bio najbolji igrač, dva puta najbolji strijelac Druge lige-zapad, 1981. (22 zgoditka) i 1982. godine (31 zgoditak), a 1983. godine i najbolji strijelac jugoslavenske Prve lige s 18 pogodaka.

Ako ćemo pravo, Sulejman Halilović je jedan od rijetkih koji se uspio kao igrač iz Druge lige probiti do reprezentativnog dresa. Kao član jugoslavenske reprezentacije nastupio je na Europskom prvenstvu u Francuskoj 1984. godine.U ljeto te godine nakon neuspjeha reprezentacije na Europskom prvenstvu, prelazi u beogradsku Crvenu zvezdu s kojom osvaja nacionalni kup. Za Crvenu zvezdu nastupa samo jednu sezonu, i već 1986. godine prelazi u bečki Rapid Beč u kojem je završio svoju profesionalnu karijeru 1988. godine.

Spomenimo još od velikana vinkovačkog nogometa sljedeće igrače, Nenada Lušića, Ivicu Tunjića, Martina Novoselca, Petra Bručića, Stjepana Bogdana, Nikolu Jerkana, Igora Štimca, Tomislava Ivkovića, Marijana Mrmića, Ivana Bošnjaka…









A koji su tu tek treneri bili. Pogledajte samo kraći popis: Otto Barić, Tonko Vukušić, Ivo Šušak, Branko Karačić, Stanko Mršić, Mile Petković…Najveći klupski djelatnici, Mika Blažanin, Antun Čilić, Božo Galić…

Današnji dug Cibalije je veći od milijun i pol eura i još se ne nazire rješenje.