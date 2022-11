KAKO SU HRVATI ŠOKIRALI JUGOSLAVIJU U ZAGREBU: ‘Simbolički je pokopana ovdje, nakon ovoga više ništa nije bilo isto’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Evo jedne priče koja i posredno i neposredno ima veze s poviješću svjetskih prvenstava. Događaj se zbio u, na ovim prostorima, turbulentnoj 1990. godini, bilo je to ljeto, 3. lipanj i posljednja pripremna utakmica reprezentacije Jugoslavije prije odlaska na SP u Italiji. I to je tema našeg feljtona, a kojim odbrojavamo do početka Svjetskog prvenstva…

U Zagrebu na maksimirskim stadionu Jugoslavija je čekala tada silno moćnu Nizozemsku. S Gulllitom, Rijkaardom, van der Saarom… Ono što se zbilo za vrijeme te utakmice sablaznilo je beogradsku javnost, dvadesetak tisuća gledatelja je otvoreno stalo u toj utakmici navijati za Nizozemsku.

Hrvatske zastave, trobojnice crveno-bijelo-plave koje su gotovo kopija nizozemskog barjaka, preplavile su ograde stadiona, a svi su ovacijama dočekali nizozemske nogometaše, a zvižducima i pogrdama reprezentativce Jugoslavije. Koji su ostali šokirani, a najviše šokiran bio je izbornik Ivica Osim.





Veliki šok na Maksimiru

Štoviše, dekadama kasnije sportska televizijska stanica ESPN snimila je dokumentarni film o reprezentaciji bivše države, a posebno poglavlje filma bila je ta utakmica Jugoslavije s Nizozemskom u Zagrebu. Pritom se mora znati da se samo dvadesetak dana ranije u Maksimiru se trebala igrati prvenstvena utakmica Dinamo – Crvena zvezda, ali to se nije dogodilo zbog sukoba navijača i tadašnje milicije.

Mnogi spominju i izjavu jugoslavenskog reprezentativca Faruka Hadžibegića prije same utakmice, nakon intoniranja himne ”Hej Slaveni” koja je žestoko izviždana. Pred fotoreporterima je rekao:

„Dakle, takva će biti utakmica… Nas 11 protiv njih 20 tisuća”!

Jedan čovjek koji je bio na tribinama na toj utakmici godinama kasnije je napisao:

„Ljudi su tog dana stvarno došli gledati Nizozemsku, pogotovo Milanov ubojiti trojac. Nije bilo nekih izgreda, barem ih ja ne pamtim, ali sama odluka da se igra u Zagrebu bila je idiotska. Jugoslavija je na tom stadionu i simbolički bila pokopana tri tjedna ranije”.

A Nizozemci su se čudili kako je cijeli navijao za njih. Tada aktualni europski prvaci predvođeni Marcom Van Bastenom, Ruudom Gullitom i Franckom Rijkaardom pobijedili su s 2-0, a svaki je gol burno proslavljen na tribinama.









Idemo dalje, stariji pripadnici hrvatskih navijačkih skupina nikad neće zaboraviti početak devedesetih godina kada nije bila rijetka pojava da Boysi skandiraju ‘Hajduk’, a Torcida ‘Dinamo’. Sjetit će se i pjesme iz tog vremena: ‘Hajduk i Dinamo dva su kluba bratska, njima se ponosi čitava Hrvatska’. Kasnije su navijači obaju klubova, suočeni sa zajedničkim neprijateljem, rame uz rame odlazili u rat.

“Kada su 1990. godine igrali Jugoslavija i Nizozemska, bili smo zajedno. Na toj utakmici smo svi zajedno navijali za Nizozemsku. Sjećam se kako stranim novinarima ništa nije bilo jasno”, priča jedan od BBB veterana.

Kamere su zabilježile i trenutak kada izbornik Ivica Osim ironično pljeskao zagrebačkoj publici jer nisu podržali Jugoslaviju.









U toj utakmici Jugoslavija je nastupila u ovome sastavu: Tomislav Ivković, Zoran Vulić, Mirsad Baljić, Predrag Spasić, Faruk Hadžibegić, Davor Jozić, Safet Sušić (od 59. minute Robert Prosinečki), Srečko Katanec (od 59. Dragoljub Brnović), Dejan Savićević, Dragan Stojković, Zlatko Vujović (od 75. Darko Pančev).