KAKO SU ARKAN I MAFIJA STVORILI PRVAKE I ONDA PORAŽENI U HRVATSKOJ: ‘Cijeli grad živio je za tu utakmicu’

Autor: Ivan Lukač

Sport i politika uvijek su bili bliski. Koliko god nam teško bili priznati da je to tako, ali tako je oduvijek bilo. Realno, biti će i dalje. Uz nogomet se često vezao i kriminal kao i mafija. Javna tajna je da je dolazak Maradone u Napoli financirala zloglasna napuljska mafija. Tako je i u Srbiji jednog prvaka financirao i gurao ratni zločinac, Željko Ražnatović Arkan.

Miloš Obilić junak je iz srpskih priča, a po njemu je klub i dobio ime. Osnovan 1924. klub je bio nevažan do raspada Jugoslavije kada u njega ulazi krvavi Arkanov novac. Preuzeo ga je 1996., a samo dvije godine kasnije postao je prvak tadašnje Jugoslavije. Klub koji bio nepoznat najednom je postao jači od Zvezde i Partizana.

Bio je Arkan kum srpske mafije i uz Miloševića najmoćniji čovjek u državi. Htio je kupiti i Crvenu Zvedu, klub čiji je bio veliki navijač te je bio jedan od vođa nerada na Maksimiru, ali država ga je spriječila u kupovini. Njegov sin ispričao je da je Arkanu ideja da postane prvak Jugoslavije došla nakon jedne pijanke u kafiću. Tada je jedan mafijaš rekao Arkanu da nema šanse da ikad bude prvak. Dogodilo se to u ljeto 1997., a Arkan je navodno ustao i rekao: ‘Ti si zaboravio da sam ja Arkan. Ja ću biti šampion Srbije.’ i pala je oklada vrijedna 100 tisuća maraka





I gle čuda devet mjeseci kasnije, omaleni Obilić postao je prvak Jugoslavije, a Arkan je dobio okladu. Priča o njemu i Obiliću tu nije stala. Prema dokumentarcu Insider, Arkan je spremao ubojstvo predsjednika Uefe. Smetalo je Arkanu što mu je Lenart Johanson zabranio da bude na gostujućim europskim utakmicama jer bio ratni zločinac. O planu atentata čuo je i sam Johnson što je i potvrdio za dokumentarac. A kako je to Arkan namjestio prvenstvo i što je bilo poslije šampionske sezone?

Ubojstvo, srpska ‘Madonna’ i velika pobjeda Cibalije

Prema dokumentarcu, ali i izjavama svjedoka Arkan je znao redovito sa svojima ljudima znao ulaziti u svlačionice i prijetiti protivnicima, ali i sucima. Redovito je to uključivalo nasilje, ali i navodno i zaključavanje u garaži. Dođe li do poraza znao je kazniti svoje igrače zabranom izlaska ili rezanjem plaće. U to vrijeme dolazilo do je ubojstva raznih nogometnih čelnika što zbog nogometa što zbog dugova prema Arkanu.

Obilić je postao prvak, a put do Lige prvaka vodio ih je preko Bayerna. Jasno, Bayern se nije mogao podmititi, te je bavarski gigant slavio 4:0 doma i odigrao 1:1 u Beogradu. Arkanu je interes za nogomet lagano padao, ali je ostao predsjednik kluba do svoje smrti. Arkan je ubijen početkom 2000. , a ubojica je ostao nepoznat. Naslijedila ga je njegova žena, jedna od najpoznatijih pjevačica bivše Jugoslavije, Ceca.

Samo 6 mjeseci poslije Arkanove smrti s Cecom na čelu u kultnom Intertoto kupu ždrijeb je spojio Obilić s vinkovačkom Cibalijom. Srušila je Cibalija Oilić na rasprodanom stadionu u Vinkovcima s 3:1, a onda su u gostima odigrali 1:1, a mnogi tadašnji igrači će reći da je to bila najgrublja utakmica njihovih karijera.

Ceca je prije početak susreta s Cibalijom skočila do svlačionice da motivira Obilić, ali nije uspjela. Cibalija je prošla dalje, a na povratku u Vinkovce igrače je dočekao veliki transparent s natpisom: ‘Ti si dika Slavonije.’









‘Obilić je umjetni klub, pa nije to bila neka posebno vatrena atmosfera. Ne znam je li bilo 5000 gledatelja. Naravno, bilo je dobacivanja. Sjećam se, vikali su nam “domobrani”! Ali nisu se prešle neke posebne granice. Na samom terenu bilo je puno vatrenije. Bila je to gruba utakmica, dva naša igrača završila su izvan igre zbog ozljede. Grgić je završio na šivanju, a Križanović je imao potres mozga.’ rekao je za Glas Slavonije jedan od junaka pobjede Dejan Pavličić.

Vatrenu atmosferu i veliku pobjedu za 24 sata je prepričao Mario Meštrović, desetka Cibalije: ‘ Bio je trenutak koji je bio i sva ta euforija za dečke koji su praktički igrali prvu europsku utakmicu i jer smo igrali protiv Arkanovog kluba. Bila je to utakmica u kojoj mi nismo bili favoriti. Ta ekipa Obilića nije bila bez veze, to je bila jako dobra ekipa, ali sjećam se da mi je njihov lijevi bek u tunelu rekao: ‘Samo da izađemo živi odavde’ jer atmosfera je bila takva, cijeli grad je živio za tu utakmicu. To je utakmica koja je obilježila tu poslijeratnu eru.’

S Cecom na vlasti Obilić je ubrzo propao, danas igra treću beogradsku ligu. I dan danas je ostao jedini klub koji je postao prvak Srbije, a da nije Zvezda ili Partizan. Reći će mnogi neovisni srpski novinari da ta mafija danas živi u Zvezdi i Partizanu i ono što je najgore, mafija ima veliki utjecaj na tribinama, odnosno krucijalni. Obilić je najbolji primjer utjecaja mafije u nogomet i koliko to opasno može biti. Obilić je propao i postao mit i fenomen o mafijaškim pričama i ubojstvima. Takvih stvari sport treba što manje.