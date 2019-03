KAKO SMO ZNALI DA ĆE BENFICA PASTI NA MAKSIMIRU? Rugali su nam se i smijali, a što će reći kada vide ovo?

Nismo bili ljuti kada smo bili izloženi sprdnji nakon članka koji smo objavili u četvrtak ujutro, uoči utakmice Dinama i Benfice u osmini finala Europa lige. U njemu smo naveli da je Dinamo, unatoč svim sumnjama, čak i favorit protiv velike Benfice. Odavno su ljudi sumnjičavi prema Dinamu, i to je sve bilo s pravom.

Imao je ranije, dekadama, Dinamo momčadi s kud i kamo boljim, skupljim, slavnijim igračima a u europskoj konkurenciji je bio izgubljen, loš, nerijetko i kanta za napucavanje, zašto to ne reći.

Ovosezonski Dinamo, pod vodstvom trenera Bjelice ima nešto što sve ostale momčadi prije nisu imale. Iako zvuči kao fraza, termin – momčadski duh – tek sada se može rabiti za Dinamovu momčad. Svi, doslovce, svi igraju na isti način. Brzo, efektno, nadasve odgovorno.

Jeste li primijetili da u Dinamovoj igri prema naprijed gotovo nitko ne dodiruje loptu tri puta, sve se pokušava odigrati isprve, ako se u tome ne uspije, već drugi dodir mora biti pas ili proigravanje. I tako stalno. I to je taj ritam koji dere suparnika. Sve ovo je lako reći, ali je teško za odigrati, baš koliko je teško i za uvježbati. Zahtjev maksimalnu usredotočenost i kolegijalnost.

I sve tu učinio je Bjelica s relativno nepoznatim i jeftinim igračima s kojima je u ovogodišnjoj sezoni napravio milijune za klub. Jer, već smo tako pisali, on je svakom igraču cijenu povisio nekoliko puta, valjda će mu to u Dinamovoj upravi znati honorirati. Nitko dosad nije u zadnjih dvadesetak godina stvorio tako respektabilnu momčad od najsumnjivije momčadi na početku sezone u tih istih dvadesetak godina. Niti klubu zaradio toliko novaca, pokazati će se uskoro.

Zato smo u četvrtak napisali i ovo: “Dinamo je ove godine napravio puno, sada može napraviti sve. Da, oživjeti naš klupski europski nogomet, nabaviti nam još jedno mjesto u kvalifikacijama za Ligu prvaka, dati nam vjeru da nam klupski nogomet nije loš.

Pa, željno čekamo ovu utakmicu i vjerujemo u Dinamo”!

Tako je ispalo. Isto kao što smo znali da je Benfica toliko samouvjerena da će je njen latinski mentalitet u Zagrebu usporiti. Što se uistinu i zbilo. Pa, rekoh tada:

“Nikad, baš nikad Dinamo nije igrao bezazleniju utakmicu, lakšu i poželjniju kao ovu sada protiv Benfice. Jednostavno je to objasniti. Baš lako… Sraz je to u kojem Dinamo ne može ništa izgubiti, a dobiti može mnogo, sve. Ovih dana svjedočimo da novac još uvijek ne igra presudnu ulogu u nogometu, potvrdili su nam to Ajax i United u dvobojima protiv korporacijskih nogometnih milijardera, što se i naš Dinamo ne bi uključio u taj trend. Pa, Benficu ostavio u društvu Reala i PSG-a”.

Upravo ovo se i ostvaruje, zasad napola, ali što ne bi ostalo tako. Benficu će primiti panika, a Dinamo samo psihički neka ostane na istoj razini. Igrači i trener ni slučajno ne smiju misliti da su nešto napravii, i tu će biti upravo najveći posao za trenera Bjelicu.

“Benfica jest moćna, ali ne toliko moćna da se u Zagrebu može zafrkavati. A latinski mentalitet te momčadi ostavlja prostor za takav rasplet. U lisabonskom klubu su uvjereni u prolaz i u toj činjenici leži Dinamov adut koji je svjestan da samo s krvarećim ranama može dalje. Pristup Dinama će biti kud i kamo drugačiji, podsvijest je u igrača najopasnija i tvar i stvar, a Benfica slovi kao takav favorit da će se svijet raspasti ako ne riješi Dinamo lakoćom, kamoli da još ispadne od njega”.

Kada smo to napisali neki su umirali od smijeha. Na utakmici su se smijali, ali ne zbog satire, nego zbog sreće. Dakako, ako su navijači Dinama. Za one druge, iz naše zemlje, koji nisu navijači za Dinamo nemamo riječi, stava i mišljenje.

Opet se vraćamo na trenera Bjelicu. Sve ovo što čini je čudesno. Bjelica ove sezone u Europi ne griješi, dobro skautira suparnika, naučio je svoju postavu strpljenju, a „Benfica uvjerena da je čeka relativno lak posao morati će se dobro nabrijati da krene u utakmicu kao da je s druge strane u pitanju Porto, kao neki dan”…

Zato smo ne samo ponosni na naš napis, sretni što se tako zbilo, nego i što nogomet ide u pravcu u kojem ide stoljećima i zbog kojeg je uvijek najpopularnija igra na svijetu. Eto, nisu to bile, pričali smo, samo naše maštarije, nogomet je u bezbroj navrata potvrđivao ovakve prognoze, uostalom to je još uvijek sport u kojem 11 momaka igra protiv 11 momaka. „A Benfica je bila takav favorit kao da će igrati s 15 igrača protiv osam Dinamovih”.

Lijapa sportska, nogometna priča se nastavlja, već smo doživjeli nekoliko sretnih završetaka, uvjereni smo da nas čeka i sljedeći, u Lisabonu.