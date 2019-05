KAKO SE OVO PROVUKLO ISPOD RADARA?! Primijetili smo nešto čudno na Poljudu zbog čega bi moglo bit panike!

U Hajduku je nerijetko, zapravo prečesto, zanimljivije u uredima nego na travnjaku. Mnogi su iznenađeni, čak i šokirani nekim kadrovskim rješenjima predsjednika Marina Brbića. Koji, valja to reći, ima podršku i Nadzornog odbora i udruge Naš Hajduk koja putem svog članstva bira nadzornike, no oporba prema takvom načinu upravljanja klubom jača i nezadovoljnika je sve više.

Napose nakon svježih Brbićevih odluka i imenovanja. U kojima ima i nelogičnosti i samovolje, no na svijet nema predsjednika ni kućnog savjeta bez tih osobina.

Dvije su odluke, rješenja baš intrigantna. Riječ je o produživanju ugovora sa sportskim direktorom Sašom Bjelanovićem koji se uistinu nije dosad dokazao s izborom pojačanja, novih igrača za klub koji je daleko od slavnih dana, ali ne samo što je daleko, već je osiromašen igračkim kadrom i pretrpan nekvalitetnim stranim nogometašima koje je baš Bjelanović negdje iznjedrio.

Zato je Brbićeva izvanredna konferencija za novinare, a čim je nešto izvanredno onda je i specifično, bila tako šokantna.

Bjelanoviću je produžen ugovor sve do 2022. gode, veli Brbić i dodaje da takav ugovor do tog datuma ima i trener Siniša Orešćanin.

Bjelanović koji nikako da pogodi s pravim pojačanjem, ili da nešto nabavi jeftino a u Hajduku napreduje i proda skupo, dobio je još jednu priliku, četverogodišnju, na užas onih koji su nezadovoljni nastupima Hajduka i igračkim rosterom.

Nadalje, ne može se poreći i da je izmišljanje nove dužnosti, one dopredsjednika, bilo šokantno. Mrtav-hladan Brbić je objavio da će njegov zamjenik biti izvjesni Lukša Jakobušić, ne nepoznat u poslovnim krugovima, no glede nogometa bez najmanjeg iskustva.

Dakle, dopredsjednik uorve Hajduka Lukša Jakobušić rođen je 1976. godine, oženjen je i otac dvoje djece. U Dubrovniku je završavio osnovnu i srednju elektrotehničku školu. Upisuje i studij primjenjenog računalstva na Sveučilištu u Dubrovniku ali ga nije završio. Danas je vlasnik tvrtki Lighting, Typing i Brenum, pod čijim imenom djeluje i One Suite Hotel. Dopredsjednik je Vaterpolskog kluba Jug, a obnašao je dužnost predsjednika VK Jug u razdoblju od 2013. do 2017. godine. Upravo u tom razdoblju VK Jug uspjeva osvojiti pet trofeja u jednoj sezoni što do tada nije uspjelo niti jednom sportskom klubu u državi, a i šire, čime je postao najuspješniji predsjednik u velikoj Jugovoj povijesti.

Sportskih referenci, eto, ima. No, nogomet je posve drugačije, biti ćemo iskreni, bolesnije okruženje od onog vaterpolskog, a očito da ga je Brbić iznašao, izmislio kroz svoje veze dok je radio u turizmu.

Jakobušić je slično poput nogometaša koji potpišu za novi klub rekao “kako je oduvijek bio Hajdukovac”, tako je svojedobno govorio i nekdašnji direktor Dinama Tomislav Svetina, iako su istovremeno gradom kružile fotografije kako je s Hajdukovom zastavom odlazio na Maksimir.

“Navijač sam srcem i dušom. Od danas sam iz Dubrovnika preselio u Split”, otkrio je Jakobušić. Brbić tvrdi da će on biti “silno pojačanje za klub”. “Dopredsjednik će imati uvida u sve, ali posvetit će se više marketingu i logistici, a moj dio više će biti financije”, objasnio je Brbić. Koji očito ne može sve stići sam,a kako bi i stigao, jer tko zna s čime se stiže baviti još osim Hajdukom.

No, ipak je najveći šok besprimjerni optimizam predsjednika Hajduka, Marina Brbića.

“Naš cilj dogodine su kvalifikacije za Ligu prvaka”najavio je Brbić. No, zato bi Hajduk u prvenstvu morao biti prvak ili drugoplasirani, a to što i drugoplasirani ide u te kvalifikacije zasluga je ovosezonskog Dinama koji je bitno poboljšao koeficijent Hrvatske na Uefinoj ljestvici. A kako Hajduk s ovakvim kadrom može biti drugi, ispred jakog Osijeka, Rijeke ostaje misterija.

Kao što je misterija što može novi (stari) sportski direktor. Dosad bez ijednog posla ili transfera od kojeg zastaje dah… Pa nam Bjelanović tvrdi?

“Prijelazni rok traje cijelu godinu, jest ograničen formalno na par mjeseci, ali ozbiljni klubovi rade ga mnogo ranije. Već dugo radimo na tome, bit će vremena za pričanje o tome”.

Hajduk predugo luta u kadrovskim rješnjima i oko momčadi i glede uprave. Potvrdio je to i sam Jakobušić, činio nam se iznenađen svojim imenovanjem, nije valjda da je nagovoren noć prije…

“Ovo je bilo poprilično iznenada. Sinoć sam nakon sastanka s predsjednika tek javljao najbližim prijateljima. Zahvaljujem se predsjedniku na povjerenju. Većina vas me poznajete iz Juga, od 2007. sam u klubu, od 2013. do 2017. sam bio predsjednik, sada sam bio dopredsjednik kluba. Privatni sam poduzetnik. Ovo me malo iznenadilo, ali radi Marina sam to prihvatio. Netko tko se vrati na jedno mjesto zaslužuje respekt”, rekao je vani Jakobušić novinarima.

Naposljetku, teško se oduprijeti dojmu da su ova rješenja učinjena ne pod pritiskom, već pod panikom. Klub i dalje grca, iako se momčad nekako ušunjala blizu Europi, ali očito brojne stvari ne štimaju, čim predsjednik poduzima akcije na svoju ruku i najavljuje ciljeve koji izgledaju u ovom trenutku nerealni.

Zaključimo ovako, ako Hajduk dogodine ne bude igrao kvalifikcije za Ligu prvaka hoće li se Brbić, Jakobušić i Bjelanović – povući?