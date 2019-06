KAKO SE DEGENERIRALA KULTNA ‘SEDMICA’ MANCHESTER UNITEDA?! Šokirat će vas jedan detalj!

Nositi dres s brojem sedam trebala bi biti posebna čast, posebice ako igrate za Manchester United. Crveni vragovi uvijek su se dičili svojim zvijezdama u dresu s brojem sedam, a ne treba naglašavati da su te majice bile nadaleko najprodavanije. Primjećujete da govorimo u prošlosti, a govorimo zato što je Manchesterova ‘sedmica’ danas prokleti dres.

Već deset godina, dobro ste pročitali, deset godina, degenerira se Manchesterova ‘sedmica’. Posljednji koji je taj broj učinio posebnim bio je Cristiano Ronaldo, a on je napustio Old Trafford još 2009. godine. U pred-ronaldovskoj eri taj su broj nosili David Beckham, Eric Cantona, Bryan Robson i George Best. Popularni Becks zabio je 85 golova za United, Cantona 77, Best 32 pogotky, Robson 29, a Ronaldo čak 118.

U post-ronaldovskoj eri sedmicu su nosila brojna zvučna i skupa imena. Nosio ju je Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay te Alexis Sanchez. Znate li koliko su golova svi oni zabili kombinirano? Vjerovali ili ne, samo 15. Owen je najbolja najgora sedmica s pet golova, slijedi Depay s četiri, Sanchez s tri, Di Maria s dva i Valencia s jednim.

Ono što još više užasava jest činjenica da aktualna Manchesrova ‘sedmica’ Alexis Sanchez zarađuje 27 milijuna eura po sezoni, a realna vrijednost na tržištu mu je, prema Transfermarktu, samo 35 milijuna eura. Čovjek je prošle sezone u 27 utakmica zabio samo dva gola, a godišnje zaradi više nego što su sve najbolje Manchesterove ‘sedmice’ ikada zaradile igrama na Old Traffordu, pa čak i Crtistiano Ronaldo koji je na vrhuncu karijere u Unitedu godišnje zarađivao malo manje od šest milijuna eura po sezoni.