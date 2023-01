KAKO RASTURAJU HRVATI, A ONO NAJBOLJE TEK DOLAZI! U fantastičnom su društvu, čeka se da dođe i ‘šlag’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Prošlo je nešto više od mjesec dana od hrvatskog dolaska do bronce na Svjetskom prvenstvu u Katru, slijedila je proslava po povratku u domovinu, a nakon dočeka i slavlja, reprezentativci su se brzo vratili na posao u svojim klubovima – s novim pohvalama koje i dalje dolaze.

Dio ‘navale’ na Vatrene odnosi se na stanje na nogometnom tržištu, u zimskom prijelaznom roku koji traje, ali tu su i druga priznanja, poput onog koje ovih dana otkriva The Guardian, poznati britanski list, sa svojim popisom najboljih svjetskih nogometaša tijekom 2022. godine.

Do sada je otkriven najveći dio ovog popisa, do najboljih 10, a u društvu od 11. do 100. mjesta su trojica hrvatskih reprezentativaca, Joško Gvardiol, Marcelo Brozović i Dominik Livaković.





Predvodi novu generaciju stopera

Gvardiol je smješten na 31. mjesto, a u opisu njegove kvalitete, ističe se da je mladi Vatreni predvodnik nove generacije kvalitetnih mladih stopera. Spominje se i polivalentnost koju Gvardiol ima, bilo da igra u obrambenoj trojki ili četvorki, bilo da treba uskočiti na bočnu poziciju, igrajući lijevo.

Mladi Vatreni već je pokazao jako puno. Ovog tjedna proslavio je 21. rođendan, a s obzirom na to koliko dugo još može trajati u vrhu, The Guardian ga najavljuje među najboljima i u godinama koje dolaze.

Trči bez zaustavljanja

Marcelo Brozović svoj put na međunarodnoj sceni gradi već godinama, a sada, s 30 ‘na leđima’, i dalje je nezaustavljiv u sredini terena. The Guardian ga je smjestio na 68. poziciju među najboljima tijekom prošle godine, posebno ističući učinak koji je imao u prolasku pokraj Japana u osmini finala SP-a u Katru, kada je pretrčao 16,7 kilometara u utakmici koja je išla do produžetaka i riješena je u raspucavanju s 11 metara.

Brozović je time srušio vlastiti rekord za pretrčanu kilometražu u jednoj utakmici SP-a. Ranije je do rekorda došao u ljeto 2018. na putu do slavlja protiv Engleske u polufinalu SP-a u Rusiji, s odlukom nakon produžetaka. Tada je istrčao 16,3 kilometra.

Majstor na golu

Blizu Brozoviću u poretku najboljih našao se Dominik Livaković, na 71. mjestu. Golman Vatrenih je na SP-u u Katru pokazao svoje najbolje, kako je istaknuo The Guardian, ističući njegovih 25 obrana na tom velikom natjecanju, čime je predvodio sve golmane i odigrao je golemu ulogu na hrvatskom putu do polufinala.

The Guardian je pritom posebno istaknuo Livakovićeve obrane u raspucavanju s 11 metara protiv Japana i 11 udaraca koje je ‘skinuo’ na putu do hrvatskog slavlja koje se najviše pamti iz Katra, onog četvrtfinalnog protiv Brazila.









‘Šlag’ se očekuje

Ono najbolje u ovom izboru tek bi moglo stići za hrvatske junake iz Katra. Slijedi otkrivanje prvih 10, a u tom društvu očekuje se Luka Modrić koji je predvodio Hrvatsku do novog velikog uspjeha, nakon što je bio glavni ‘motor’ na putu do svjetskog srebra u ljeto 2018. u Rusiji.

Nakon tog uspjeha, kapetan Vatrenih zaslužio je niz priznanja, a sada dolaze nova, uključujući ono u izboru The Guardiana čija se objava najboljih 10 iz prošle godine tek očekuje.