Kako je zločesti dečko hrvatskog nogometa nazvao HNS mafijom

Ako bi birali top 5 najzanimljivijih hrvatskih nogometaša, među njima bi sigurno bilo mjesta za Tonćija Kukoča-Petraella, koji je za sebe odavno tvrdio kako je najbolji lijevi bočni u Hrvata, ali nikada nije dobio pravu šansu.

Rođak našeg proslavljenog košarkaša i NBA zvijezde Tonija Kukoča, i zločesti dečko hrvatskog nogometa počeo je trenirati u Hajduku, ali za splitski klub nikada nije zaigrao onoliko koliko je htio, već je često bio po posudbama, a niti u jednom klubu se zapravo nije zadržao dulje od godinu dana.

Bivši mladi hrvatski reprezentativac, koji je za U21 reprezentaciju odigrao tri utakmice, za Hajduk je nastupio 58 puta i zabio osam golova, ali njegov karakter zapravo ga je stajao veće karijere.

Borba s HNS-om

Tako je Kukuč, uvijek govorio ono što mu je na pameti pa je tako i često napadao HNS, kao na primjer tijekom neprežaljenog turnira ‘Četiri kafića’ 2014. godine, kada je nosio majicu sadržaja protiv HNS-a.

Tonći, koji je tada igrao za CSKA iz Sofije, na turniru se pojavio s majicom na kojoj je bio grb HNS-a, ali je na njemu pisalo mafija uz poruku ‘Gotovo je, gotovo’.

Kada su novinari upitali Kukoča ne boji li se kazne HNS-a, on je na to lakonski odgovorio:

“A čime će me kaznit’, brate? Pa imaju nad menom ovlasti ka i nad babom koja prodaje kupus na pazaru”, izjavio je tada Kukoč i usput još kritizirao HNS na sojem Facebooku, što ga je na kraju koštalo povratka među bile.

Tonci Kukoc claims he had talks w/ Hajduk but president Kos stopped the deal because of his vocal anti-HNS stance. pic.twitter.com/q8Tr6reXnA









— CroSports (@CroSports_) August 30, 2016