KAKO JE TO MOGUĆE: UEFA je puna Rusa, ima i bivših KGB-ovaca

Rusi i Bjelorusi izbačeni su jos prije par mjeseci iz svih natjecanja pod okriljem UEFA-e, ali to ne znaći kako je nestala njihova moć u toj organizaciji.

Glavni sponzor UEFA-e bio je moćni Ruski GAZPROM, a kako se saznaje još je 22-oje Rusa i Bjelorusa u raznim tijelima krovne europske organizacije nogometa.

Velika Britanija jako se protivi ostanku tih ljudi unutar UEFA-e i traže od predsjednika Čeferina da ih se riješi.

Bivši KGB-ovci

Tako je prvi na listi za odstrel Aleksandar Djukov, koji je čelni čovjek ruskog nogometa i predsjednik GAZPROMA.

Uz Britance jos je 35 država podržalo taj zahtijev, a uz ostale tu je i supruga milijardera pod sankcijama Olega Deripaske inače praunuka Borisa Jeljcina.

Možda se od svih ipak najviše ističe prvi čovjek ruske Premier lige, bivši KGB-ovac Sergej Prijadkin.

Kako bilo moć Rusa u UEFA-i je nešto što se želi iskorijeniti u europskom nogometu, a što će se iz svega na kraju izroditi ostaje nam za vidjeti.

UEFA President Aleksander Ceferin has defended the "unprecedented sanctions" applied by European football against Russia due to the war in Ukraine. pic.twitter.com/vPIsTMQOlc









— DW Sports (@dw_sports) May 11, 2022