KAKO JE TO MOGUĆE? Luka Modrić i nova zvijezda Barcelone na doping-kontroli urinirali jedan do drugog?!

Nadasve neugodna situacija dogodila se u srijedu navečer, odmah nakon utakmice Lige prvaka između Ajaxa i Real Madrida. Nizozemski mediji pišu o tome kako su se neki igrači iz oba sastava nakon dvoboja koji je završio pobjedom gostiju od 2:1, odmah morali uputiti u sobu za doping-kontrolu.

Ne bi tu bilo ništa sporno, da se taj proces nije odvijao u ekstremno uskoj i malenoj prostoriji u kojoj su igrači doživjeli poprilično neugodne situacije. Naime, Luka Modrić je kao izabrani igrač Reala morao istovremeno boraviti u sobici od svega pola metra zajedno s mladim Frenkiejem De Jongom.

Tamo su obojica praktički istovremeno morala dati uzorak urina na kontrolu, a sve je to bilo veoma frustrirajuće za obojicu. Nemoguće je da se u tako velikom zdanju kao što je Johan Cruyff Arena u Amsterdamu nije mogla osigurati veća prostorija za obavljanje doping-kontrole.

Nedugo zatim, promijenio se par u maloj prostoriji pa su nakon Modrića i De Jonga kao drugi unutra ušli Gareth Bale i Klaas-Jan Huntelaar.

De Jong enjoyed Modric clash and thinks Ajax still have a chance https://t.co/eAPpNv9jbo pic.twitter.com/KydgAhOaCC

— Dutch Football (@FootballOranje_) February 14, 2019