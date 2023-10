Kako je srpski trener odbio čuvenog narkobosa: ‘Obećavao mi je novac i najljepše žene’

Da život piše neobične priče uvjerit će vas ova o srpskom treneru i legendi Zvezde Vladici Popoviću. Pet puta je kao igrač sa Zvezdom osvajao Jugoslavensku ligu, a u četiri navrata Kup.

Prije nego što je došao na Marakanu radio u Kolumbiji, a jednom mu je prilikom posao ponudio čuveni narkobos Pablo Escobar. Popović je o toj anegdoti rekao:

“U Kolumbiji sam kao trener radio sedamdesetih i osamdesetih, osvajao sam titule s klubovima iz Santa Fea (Independiente), Medellina (Atletico Nacional) i Calija (Deportivo)…Odjednom me na razgovor pozvao Pablo Escobar. Svi su već tada znali tko je on i to je bio poziv koji se ne smije odbiti.”

Zatim je nastavio: “Odveo me u svoju vilu i htio me impresionirati tako što me u bazenu poslužio viskijem. Tražio je da postanem trener njegovog kluba iz Medellina, ali ja sam to odbio.”

Vladimir ‘Vladica’ Popović passed away on this day in 2020. He was a Zvezda boy, having joined our youth team. He would later win four titles and three cups with the red and whites. As a coach, he led the team to the Intercontinental Cup in 1991. We’re forever thankful. 🏆 #fkcz pic.twitter.com/8Ak598wV1X

— FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) August 10, 2022