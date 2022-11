KAKO JE SE*SUALNA AFERA ZATRESLA PROTIVNIKA VATRENIH! Djevojka ‘osvetnica’ spavala s njegovim prijateljem: Moj dečko mi nije dao to što sam od njega dobila!

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Biblija kaže da je Eva Adama nagovorila da pojede jabuku. Među fanovima rocka i pop kulture vlada teorija da je Yoko Ono kriva za raspad The Beatlesa. Možda je primjer Beatlesa najbolji primjer za usporediti ono što se dogodilo u belgijskoj ekipi. Samo što je u Belgiji se radilo o većoj drami nego onoj što se događalo kod legendarne četvorke iz Liverpoola.

Caroline Lijnen, bivša je djevojka Kevina de Bryunea, belgijskog mađioničara koji je nastupa za City, ali radnja ove priče vraća nas u vrijeme kada je Kevin branio boje Wolfsburga.

Tada je došlo do svađe između Caroline i Kevina jer ju je navodno prevario, a ona je otišla na odmor u Madrid. Dok joj je De Bruyne platio odmor mlada dama tada je u Madridu upoznala vratara Atletico Madrida i Belgije Thibauta Courtoisa.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Caroline (@carlijnen)

Tada je zapravo počela drama. Jadna Coroline na odmoru je tražila utjehu od prevare i tada joj se ukazao današnji vratar Reala. Caroline je prevarila De Bruyne s Courtoisom što je naravno loše utjecalo na kemiju u svlačionici te njih dvojica od te 2014. jedno vrijeme nisu razgovarali.

Ratna sjekira

“Otišla sam na odmor u Madrid, čak je i Kevin mislio da je to dobra ideja, ali dogodilo se nešto što se nije smjelo dogoditi. Courtois mi je ponudio što Kevin nije; mogla sam s njim pričati o svemu i čak mi je pripremio ukusan obrok. Kevin to nikad nije napravio. Pomislila sam: prevario je on mene, zašto ne bih i ja njega?” rekla je tada Caroline. Kada ga je varala očito nije mislila na dobrobit belgijskog nogometa.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Fanáticos Por Futebol (@fanaticosporfutebol)







Tadašnji izbornik Belgije, Marc Wilmots, pitao je De Bruynea želi li da se Courtois izbaci iz ekipe. Kevin je rekao da ne želi jer je odličan vratar i njegov izostanak naštetio bi ekipi. Na kraju nijedan ni drugi nisu završili s Caroline koja ja sada daleko od javnosti.

De Bruyne se oženio za Michele Lacroix te se kao i većina žena nogometaša bavi instagramom. Par ima troje djece, a u braku su od 2017. Courtois je bio u braku s Martom Dominguez s kojom ima dvoje djece. Brak je skončan nakon dvije godine, a Belgijanac sada hoda, gle čuda, s izraelskom influencericom Mishel Gerzig.

U međuvremenu je dvojac uspio se pomiriti te doći do svjetske bronce. Belgiju sada zanima može li ova Belgija naći magiju od prije 4 godine i na takav način pobijediti Vatrene jer samo tako mogu proći skupinu.

U Belgiji je jako puno drame u svlačionici. Ovo je samo jedna stara, a sada se pojavila nova u kojoj sudjeluju Hazard i De Bruyne. Velika je svađa nastala jer De Bruyne smatra da Hazard preloš za ekipu i da je uteg cijeloj momčadi jer igra zbog svojih starih zasluga.

Belgija se nadala posljednjem plesu generacije baš ovdje u Katru s naslovom u rukama. Neka Vatreni s njima otplešu posljednji ples i da ova talentirana ekipa puna neostvarenog potencijala ode u povijest.