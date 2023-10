Rođo i njegov put u Beograd: ‘U mom klubu Srbi neće igrati, a Cecu bi maznuo iz osvete’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Malo tko je u povijesti hrvatskog sporta ostavio takav trag u medijskom prostoru kao što je Stjepan Spajić Rođo.

Pokojni predsjednik Hrvatskog dragovoljca zabavljao je javnost svojim izjavama, kojih se prisjećamo u jednom od naših feljtona nezaboravnih likova HNL-a…





“To nije prva liga, to je prva ljiga!, Ma, kad ja sagradim stadion na vodi…, Ne mogu više rođo, puko sam…, Znaju oni preko tko sam ja…” pričao je Rođo odmah poslije rata i najavljivao velike stvari.

Izjave za pamćenje

Uvijek je imao britko mišljenje iza kojega je čvrsto stajao, a upravo su ga takav karakter i karizma zlatnim slovima vječno uklesali u anale hrvatskog nogometa.

Mi se prisjećamo njegovih legendarnih izjava koje je godinama zabavljao sve ljubitelje HNL-a, ali i one koji nisu pratili nogomet jer bio je medijska pojava.

“Od malih sam nogu navijao za Dinamo. Išao sam i pješice na gostovanja. Na utakmicu s Partizanom u Beogradu išao sam sa zagrebačkim tablicama. Meni ne skidaju tablice na granici. Čekala me policija i do Beograda su me pratila dvoja policijska kola s upaljenim rotacijskim svjetlima. A na stadionu su me vozili u Mercedesu, dok su se ostala naša gospoda gurala u autobus. Oni preko dobro znaju tko sam ja.”

“Sagradit ću stadion na vodi, koji će se pomicati. Ne znam samo gdje i sa čijim novcem. Po ljeti će nas voda lijepo hladiti. Ali nemoj to pisati, netko će mi ukrasti ideju.”

“Što se jede kod vas, gospodine Spajiću? – Kobasice. Sada si me, rođo, zaje*o, jer mi se zbog ovog našeg razgovora sve ohladilo. Što je specijalitet vašeg lokala? – Grah! Koliko on košta? Čitava porcija s kobasicama, zapada 15 kuna! To je super! E, a kruh džabe dobiješ, rođo. Ovi gladni mi pola štruce pojedu. A neka jedu ljudi.”









“U mom klubu neće igrati ni Srbi ni p*deri, a crnci mogu jedino ako su katolici.” “A tko zna? Možda i nisu svi Hrvati u Dragovoljcu. Trebao bi izvršiti pregled dok se budu tuširali.”

“Ne mogu više, rođo. Puknuo sam. Pogledaj mi glavu… Ma, vidjet ćete kad jednog dana u klub stigne pravo pojačanje. Na primjer Nijemac. Kad ja dovedem Švabu. ”

“Ceca Ražnatović je naizgled dobra, maznuo bi je iz osvete, Arkan bi se u grobu okrenuo.”, poznata je i njegova izjava na račun ratnog zločinca Arkana.

Poznanstvo s Franjom Tuđmanom, s kojim se sprijateljio krajem osamdesetih, otvorilo mu je desetljeće kasnije sva moguća vrata. Popularni Rođo bio je i među osnivačima HDZ-a, uspješan poduzetnik koji se obogatio mesnicama Rođo.

Postao je predsjednik kluba 1994. godine i do svoje smrti, 2004. godine, s nevjerojatnom energijom gurao je klub do maksimalnih granica. Ipak, ostat će upamćen po izjavama, kontroverznim izjavama, a u kojima nerijetko nije imao kočnicu.