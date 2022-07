PJEVAČICA NAVODNO ‘ZAVRTJELA GLAVOM’ POZNATOM NOGOMETAŠU: Pričalo se da je potrošio na nju bogatstvo, ali i da je htio prestati s nogometom…

Kada je odlazio iz Dinama puno ljudi je bilo mišljenja kako Alen Halilović odlazi prerano u Barcelonu, a kada se sagleda puni krug kojeg je napravio jedan od najvećih hrvatskih talenata, vjerojatno su bili u pravu.

Sin Dinamove legende Sejada Halilovića bio je označen za velike stvari, Barcelona ga je potpisala sa 17 godina, ali Alen nikad nije zabljesnuo u Barci B, iako je i Messi rekao kako ‘mali ima nešto’.

No Halilović je u Barceloni bio razočaran što nije odmah ušao u prvu ekipu, a i u Barceloni B je pokazivao nervozu te se brzo popeo na živce struci i navijačima, koji su komentirali nakon jedne epizode mladog nogometaša, ‘Još se nije nametnuo ni u B momčadi Barcelone, a već se duri kao da je Messi’ i tu je bio početak kraja Alena u Španjolskoj.

Liječenje u Zagrebu

Nakon prve i ne baš uspješne sezone u Barci, Alen dolazi u Zagreb gdje liječi ozljedu, a nekako u tom vremenu i rasplamsala se i navodna ljubav s Lanom Jurčević.

Ljubav između pjevačice i 12 godina mlađeg nogometaša toliko se rasplamsala, da je Alen bio spreman odbaciti nogometnu karijeru zbog fatalne ljubavi, pisali su neki mediji.

Isto tako se pričalo kako je u kratkoj i burnoj romansi Alen potrošio preko sto tisuća eura, no ipak se vratio u Barcelonu, koja nije imala više strpljenja za hrvatskog wunderkinda.

Posudbe

Nakon Barce B Alen je proveo godinu dana u prvom timu iz glavnog grada Katalonije, ali nije odigrao niti jednu sekundu na terenu i od tada počinju posudbe diljem Europe.

Halilović je prvo otišao u Sporting Gijon, pa nakon toga dvije sezona u HSV-u, od toga sezona u Las Palmasu pa dvije sezone u Milanu, ali jedna je bila u Standard Liegeu, a druga u Heerenveenu, nisu donijeli pomak u karijeri Alena Halilovića, iako je svugdje dočekan kao veliki talent iz Barcelone.

DEAL DONE: Alen Halilović has signed for Hamburg from Barcelona for €5m. €10m buy-back clause. (Source: @HSV) pic.twitter.com/NKYChrnUpX

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 21, 2016