Kako je ovaj Vatreni sve šokirao: Sad je opet tragičar, a ne tako davno svi su mu se divili

Autor: Ivan Lukač

Poslije utakmice superkupa “pouzdani” Fabrizio Romano napisao je kako je kapetan Dinama Dominik Livaković sve dogovorio s turskim gigantom Fenerbahčeom. No nakon debakla protiv istog protivnika i gola koji je primio od Livaje, više ništa nije sigurno…

Bio je to šok za navijače Dinama jer koliko god su očekivali da “Livi” odlazi opet je dio njih u sebi mislio: “Ma neće on nigdje, on će se umiroviti u Dinamu.” Jasno, bila bi to lijepa priča, ali Livaković je jednostavno predobar golman da bi cijelu karijeru (bez obzira na kiks) ostao u HNL-u. A kako je uopće jedno zadarsko “dite” postalo legendom Dinama?

Livaković je svoj korake napravio gdje i njegov mentor i uzor Daniel Subašić, na Stanovima u Zadru. Međutim, Suba je u Zadru skupio seniorske minute, a Livaković je sa 17 godina juniore Zadra zamijenio onima iz Veslačke ulice u Zagrebu. Postao je Livi tako pjesnik, a uskoro i debitirao u seniorskom nogometu. Koliko je dobar bio tada kao klinac najbolje je opisao legendarni Ćiro koji je tada vodio Zagreb:





Jednostavno najbolji

“Ali posebno bih istaknuo vratara Livakovića. Kad su mi rekli da ima 18 godina, kazao sam svojim trenerima: ‘Ne može biti dobar u tim godinama da je Bog otac.’ Ali reći ću vam da je to najbolji vratar u Hrvatskoj. On ima sve! Jebalo majku, pa ti Dalmatinci stvarno imaju nešto” zaključio je u svom stilu.

U Zagrebu je tako rastao i postao tada uz Lovru Kalinića najbolji golman lige. U blatu HNL travnjaka rađao se najbolji golman reprezentacije od naše samostalnosti. Trener vratara bio mu je Željko Nižić Deda. Livaković ga nije zaboravio te je svom treneru zajedno s Josipom Čondrićem (nekad suigrači, a u utorak jedan protiv drugog. Čondrić je naime vratar Astane) kupili novi automobil.

Iz Zagreba je došao u Dinamo. Tada kada su ga kupili osobno sam bio oduševljen jer znalo se da je najbolji golman lige i samo mu je šansa trebala da dokaže što sve može. I dočekao ju je. U prvenstvu je debitirao protiv Hajduka 2.10. 2016. i nikad više nije ispustio jedinicu s gola jer nije bilo potrebe.

Svojim obranama ulijevao je sigurnost. Stoperi su znali da u njemu imaju sigurnost i čovjeka koji je u stanju obraniti nemoguće. Livaković je tako u obrani stvarno imao sjajne stopere, ali i on je zaslužan zašto su se oni prodali. Ispred Livija su tako stajali: Gvardiol, Šutalo, Benković, Cathrine, Lauriitsen, Dilaver i mnogi drugi.

Livakoviću se često prigovarala igra nogom što je stvarno nepravedno. Uredu on nema pregled i kao Manuel Neuer, ali Livaković nikad nije bio krivac za gol zbog svoje igre nogom. Nikad zapravo nije ni bio direktni krivac. Međutim, iz nekog razloga oko njega su počele priče da je nesiguran i kada su počele Dalić umjesto da stane iza njega i zaštiti ga od svega radi suprotno. Izbornik u ključnoj utakmici za Katar protiv Rusije na gol stavlja Grbića.

Što se sve poslije događalo vidjeli smo u dokumentarcu koji je FIFA objavila. Kapetan Modrić dolazi do Livakovića i govori mu kako se nema čega bojati i da svi imaju pravo na pogrešku uz naglasak da je golmančina i da se nema čega bojati. Te Modrićeve riječi koji je nakon toga razgovarao s Dalićem i vratio Livija na gol najbolji je moguće pojačanje bilo za Hrvatsku. Svoju kvalitetu je dokazao u Katru i svim kritičarima ikada začepio usta.









On je najbolji Dinamov golman ovog stoljeća. S Dinamom je ispisao povijest, a svi pamet njegovu obranu u produžetku protiv Tottenhama kada je s crte skinuo veliku šansu Harryu Kaneu. On je najbolji golman Hrvatske ikada. Ladić je znao kiksati, a Pletikosa i Butina daleko su bili od Livakovićeve razine. Subašić je premalo branio.

Livaković je uistinu najbolji kojeg je Dinamo i Hrvatska imali i dojam je da je i dalje dosta podcijenjen, ali vrijeme će pokazati koliko je dobar. A i vidjet ćemo hoće li ovaj posljednji kiks utjecati na odlazak, što i nije loše ako ostane, za navijače Dinama…