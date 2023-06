Kako je ‘matori’ Modrić opet sve šokirao: Lekcija u 120 minuta s 38 na leđima! ‘Ma najbolji svih vremena’

Autor: Ivan Lukač

Po tko zna koji put svijet se klanja Luki Modriću. Jer već je postao i dosadan da tako netko igra u 37. godini života. Punih 120 minuta Luka nije stao. Trkački na impresivnoj razini, ali potezi i driblinzi nas podsjećaju da je on i dalje zaigrani dječak na terenu.

Znalo se da je poseban još kada je igrao po blatnjavim terenima BiH lige kada je s 18 godina bio najbolji igrač lige. Tada u mostarskom Zrinjskom svi su vidjeli da ima nešto posebno, ali malo tko je vjerovao da će biti tako dobar.

Pa i kada je u Dinamu bio dominantan i otišao u Tottenham za rekordni iznos i tad je malo tko vjerovao. Ali on je. Vjerovali su priej svega treneri koji su ga vodili i davali mu veliko povjerenje. On je svojom klasom to povjerenje vraćao. Nije slučajno da kada je bio u Londonu za sebe su ga htjeli Mourinho i Ancelotti. U njemu su vidjeli Lamprada ili Pirla, veznjake koje su prethodno trenirali.





Genije koji se ne rađa svaki dan

Zato je Real bio savršeni odabir. Najveći klub svih vremena i najveća moguća pozornica bili su dovoljno veliko platno da umjetnik Modrić stvori svoje remek djelo. Iako nije počelo dobro. Prvo su ga proglasili promašajem, ali Mourinho je rekao svima da budu tiho i da će vidjeti da će Modrić biti najbolji veznjak svijeta.

I nije trebalo dugo da to i dokaže. Samo godinu dana kasnije s Ancelottijem na klupi Real konačno uzima “la decimu”, a Modrićeva asistencija Ramosu jedna je od najboljih svih vremena. Bio je to tek početak njegovog stvaralaštva.

U Realu je sada punih 11 godina, ali ona sezona 2018. bit će zauvijek ispisana. S Realom je uzeo treću titulu prvaka Europe zaredom, ali njegove igre bile su nestvarne, ali kao da to nije bilo dovoljno povukao je Hrvatsku na putu do svjetskog srebra. Često kod veznjaka ne vidimo koliko su dobri, ali Luka je toliko dobar da njegova klasa naprosto toliko velika da nekad bude veća zvijezda od igrača koji zabiju i hattrick.

Bilo je tako i u pobjedi protiv Nizozemske. Da nemamo Modrića u ekipi većina bi pričala o bombi Brune Petkovića, ali kad imaš Modrića i gledaš ga kako igra ne pričati o njemu i ne dati mu titulu igrača utakmice bio bi nogometni grijeh. Jer on uistinu je najveći veznjak ikada.

Zašto? Ne znam. Odgovor je možda samo vidljiv kada ga se gleda. Njemu u rang može jedino Andreas Inietsa, ali on je već nekoliko godina u Japanu daleko od ovih blistavih partija. Samo on je imao viziju, dribling i kreaciju kao Modrić samo što je on puno ranije rekao da je dosta. Ruku na srce puno je ranije i počeo, ali očito u njemu ne gori ta želja kao u Modriću da i dalje dominira.

Još je to jedan razlog zašto je Modrić najveći. Jer u njemu i dalje unatoč tomu što je sve osvojio i dalje gori želja za pobjedom koja ga gura naprijed i koja ga tjera da trenira zbog čega je na fizičkoj spremi 20-godišnjaka.









U nedjelju pokušat će osvojiti nešto s Hrvatskom. Prije njega trofej za Hrvatsku bio je samo san, ali ovo sad zadnjih 5 godina je realnost za koju znamo da je moguća. Po tko zna koji put će igrati veliku utakmicu i vjerujemo po tko zna koji put će zadiviti svijet.