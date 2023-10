Kako je Mamić upadao, radio drame, a onda i bajoslovno plaćao goleme odštete

Autor: Andrija Kačić Karlin

Vjerovali ili ne, Dinamo je u zadnjih 23 godine čak 36 puta mijenjao trenera. Za ilustraciju West Ham United je u 125 godina promijenio 18 trenera. Sada se pričalo da će uskoro s klupe Dinama odletjeti friško dovedeni Sergej Jakirović, a prije njega je samo nakon nekoliko mjeseci ishlapio Igor Bišćan. Prisjećamo se svih smjena, sad u kontekstu još jedne maksimirske drame, a ta je odlazak Darija Šimića…

Još prije Jakirovića i Bišćana, nešto duže se održao Ante Čačić, on je i imao nekih uspjeha, čak i u europskoj konkurenciji, no igra njegove postave je sustajala i on je doslovce navijačkom aklamacijom isto odbačen.





Mijenjanje trenera uobičajena je pojava u Dinamu. Gotovo tradicija. Slobodno se može reći da je ta navika nastala otkad je Zdravko Mamić preuzeo klub. Prisjetimo se malo povijesti…

Dinamo nema strpljenja

Zdravko Mamić je postao član Izvršnog odbora Dinama 2000. godine. Nekih tri godine kasnije postao je izvršni dopredsjednik Dinama i od tada počinje njegova era vladavine u Dinamu, ali i hrvatskom nogometu. U travnju 2011. klub je promijenio ime u Građanski nogometni klub Dinamo, a Mamić je postao izvršni predsjednik.

U 20 godina njegove formalne i neformalne vladavine klubom, kroz Maksimir su prošla 22 trenera, neki i više puta. Rekorderi su Branko Ivanković i Krunoslav Jurčić koji su po tri puta preuzimali modru klupu i svaki put dobili otkaz.

Svega je pritom bilo. Zdravko Mamić upadao je u svlačionicu, rušio autoritete trenera, mijenjao ih kao čarape, pritom plaćao goleme odštete. Sada Mamića nema u Dinamu, nitko ne upada u svlačionicu, no treneri lete kao muhe. Unutra, pa van. Pa sezona nije prošla prvu četvrtinu a u Dinamu već razmišljaju o trećem treneru u ovoj sezoni. Zapanjujuće.

U zadnjoj dekadi najveći uspjeh ostvario je Nenad Bjelica. Konačno je i u Europi dosegao proljeće, igra je bila sjajna, promovirao je mnoštvo novh igrača, doslovce do reprezentacije izbacio Oršića i Petkovića. No, svaki njegov kiks gledao se kao elementarna nepogoda, a kad mu je spomenuto smanjenje plaće elegantno se povukao…

Bilo je to nedavno, 2020. godine. Od tada do danas promijenjeno je sedam trenera. S time da se Ante Čačić zadržao nešto više od godinu dana.

Posljednji trener, a pitanje je koliko će potrajati, doveden je samo prije koji mjesec. Dinamo je vodio u samo devet utakmica. Poražen je u tri, one najbitnije, u Pragu protiv Sparte gdje je klub izgubio priliku za odlazak u Europsku ligu.

Pa je slijedio poraz u hrvatskom derbiju protiv Hajduka,a samo koji dan kasnije doživljen je pravi debakl u Prištini, u sklopu Konferencijske lige gubitak utakmice od prvaka Kosova, Balkanija.









Oh, još nešto. Ovi posljednji trener koji su, kao odbačeni kao krpe – iz kluba su dolazili s golemim odštetama. Neke su bile u eurima i milijunske, druge po nekoliko stotina tisuća eura. Tako se ne može naprijed.

Činjenica jest da je ova posljednja plejada odbačenih trenera imala problema s igračkim kadrom. Jer, Dinamo je poprodavao najbolje igrače, unosno i dobro. No, pojačanja koje je dovodio, kao i igrači koji su dolazili iz podmlatka, nisu bili ni sjena onih transferiranih.

Nova uprava već na početku svog mandata silno se kompromitirala, mnogi zagovarajuda uz trenere moraju otići i oni koji su ih doveli. Ima to smisla!









Pogledajte taj raskošni opus Dinamovih trenera u posljednje 23 godine.

Marijan Vlak (1999-2000), Hrvoje Braović (2000-01), Ilija Lončarević (2001-02), Marijan Vlak (2002), Miroslav Blažević (2002-03), Nikola Jurčević (2003-04), Đuro Bago (2004), Nenad Gračan (2004), Ilija Lončarević (2005), Zvjezdan Cvetković (2005), Josip Kuže (2005-06), Branko Ivanković (2006-08), Zvonimir Soldo (2008), Branko Ivanković (2008) Marijan Vlak (2008-09), Krunoslav Jurčić (2009-10), Velimir Zajec (2010), Vahid Halilhodžić (2010-11), Krunoslav Jurčić (2011), Ante Čačić (2011-12), Krunoslav Jurčić (2012-13), Branko Ivanković (2013), Zoran Mamić (2013), Zlatko Kranjčar (2016), Željko Sopić (2016), Ivajlo Petev (2017), Mario Cvitanović (2018), Nikola Jurčević (2018), Nenad Bjelica (2018-20), Igor Jovićević (2020), Zoran Mamić (2021), Damir Krznar (2021), Željko Kopić (2022), Ante Čačić (2022-23), Igor Bišćan (2023), Sergej Jakirović (2023).