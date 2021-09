KAKO JE LOVREN ZAKUHAO DRAMU MEĐU NAVIJAČIMA: Iscurio njegov razgovor koji je uzburkao javnost!

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren veliki je prijatelj s Mohamedom Salahom, egipatskom zvijezdom koja žari i pali engleskim travnjacima u dresu Liverpoola. Dvojac je postao vrlo blizak dok su bili suigrači u engleskom velikanu.

Salah je ovog vikenda postigao svoj 100. pogodak u dresu Liverpoola, pa se povodom toga čuo s dobrim prijateljem Lovrenom. Vatreni mu je čestitao putem WhatsAppa, a kasnije su se našalili tko će biti najbolji strijelac u Premier ligi.

Lovren je upitao Egipćanina tko će imati više pogodaka ove sezone, on ili Cristiano Ronaldo, a potom je usljedilo i nekoliko poruka koje su uznemirile navijače engleskog velikana.

Salah je Lovrenu poslao fotografiju na kojoj skida dres Liverpoola, pa je uvjeravao Hrvata da je to poslao slučajno. Lovren mu nije povjerovao, a očito nisu ni navijači Liverpoola koji strahuju kako bi ih najbolji igrač mogao napustiti na kraju sezone.

Evo kako je izgledao njihov razgovor:

I can guarantee, THE IS THE END FOR SALAH , BECAUSE OF THE STUPID DECISION FROM THE MANAGEMENT , the is his last conversation with lovren , Really i think he will leave to CLUB respect him than this .😒😔😔 pic.twitter.com/B82XxbnsxN

— 3AQRBAWl 🦂🦂🦂USA (@wkmAqrbawy) September 27, 2021