KAKO JE KLUB SRPSKOG ZLOČINCA ŠOKIRAO BEOGRAD! Kao da je bomba pala, nitko nije vjerovao, a jedna stvar je nevjerojatna

Prije gotovo 30 godina, u ratno doba, Kup Jugoslavije spojio je nogometnog Davida i Golijata tog doba. Velika Crvena zvezda i maleni Obilić susreli su se u Kupu u sezoni 1993./1994.

Zvezdi je tad bilo normalno osvajati duplu krunu, a sve ispod toga bio bi neuspjeh. Obilić je pet godina kasnije postavo prvak pod vodstvom ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana koji je razbio mit dominacije dvaju srpskih velikana.

Ovaj Obilić, iz 93./94. bio je mali klub, ponos lokalnih ljudi s Vračara koji su navikli gledati svoju momčad u drugoj ili trećoj ligi.

Igrala se druga runda Kupa Jugoslavije, a velika Zvezda gostovala je na stadionu koji je imao jednu tribinu – za 2000 ljudi i bome je bila prepuna. Posebno za tu utakmicu iz Munchena je stigla pošiljka od Bayerna. U znak prijateljstva, Bayern je poslao bijelu garnituru Adidas dresova, jednih od najljepših u to doba.

FK Obilić Belgrade, the champion of YU 1998, with his boss Arkan, a war criminal and a football maecenas. pic.twitter.com/VDvSUwxjAk

— EBFootball (@EBlocFootball) January 4, 2016