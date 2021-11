KAKO JE JEDAN NOĆNI IZLAZAK KOVAČA KOŠTAO POSLA! ‘Zbog toga je izgubio svlačionicu!’

Bivši kapetan Vatrenih, a kasnije i izbornik Hrvatske, Niko Kovač, sada vodi Monaco s kojim radi sjajan posao u Francuskoj. Prije toga bio je na klupi Bayerna, a njegov odlazak iz velikana česta je tema u nogometnim krugovima.

Kovač je na klupu Bayerna sjeo 2018. godine, a ‘pedalu’ je dobio 2019. uz dosta podignute prašine. Iako je osvojio prvenstvo, njemački Kup i Superkup, na klupi minhenskog velikana nije se dugo zadržao.

Poznato je da su se protiv hrvatskog stručnjaka okrenuli brojni igrači zbog čega je na kraju i dobio otkaz, a njemački Bild otkriva gdje i kako je započela ‘buna’ protiv Nike Kovača.

Bild prenosi kako je sve počelo na pripremama kluba, točnije za vrijeme Champions Cupa u SAD-u u ljetnoj predsezoni 2019. godine. Bavarci su u Philadelphiji igrali protiv Juventusa, a potom su se zaputili prema Miamiju gdje su trebali odraditi susret protiv Manchester Cityja. Miami je grad popularan po noćnim izlascima, a upravo je to Kovač zabranio svojim igračima.

Igračima se to nije svidjelo, a najglasniji su bili James, Rafinha, Alaba i Ribery koji su osnovali WhatsApp grupu pod nazivom ‘Miami Nights’ te su u tajnosti htjeli organizirati izlazak igrača. Neki igrači su odmah napustili tu grupu dok je neimenovana nekolicina njih otišla u provod te su se u hotel vratili u šest sati ujutro.

