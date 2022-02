KAKO JE HRVAT POBJEGAO IZ RATNOG VIHORA: ‘Kako im ja mogu pomoći, pušku nikad nisam imao na ramenima!?’

Autor: I.L.

Ognjen Vukojević godinama je igrao za kijevski Dinamo. Kod navijača Vukojević izaziva veliko poštovanje. a nakon karijere ostao je u klubu te je sada pomoćni trener.

Rat, starah i nasilje preplavili su Ukrajinu, a Vukojević je nakon početne agresije uspio doći doma u Hrvatsku. “Nakon dvadeset sati putovanja došao sam doma. Želim biti s obitelji, ali isto tako jedva čekam da se vratim u mirnu Ukrajinu u kojoj će se igrati nogomet ” rekao je Vukojević za Sportske novosti.

Pa zatim opisao situaciju:

“Bili smo smješteni u kampu Dynama. Oko nas su padale rakete, mi smo boravili u apartmanima. Mnogi igrači su i dalje tamo s obiteljima, srećom ta zračna luka koja je najviše bombardirana na drugoj je stani grada. U petak ujutro svjedočili smo vrlo jakim napadima pa smo nas četvorica odlučili otići kući dok se ne igra, dok se ne uspostave uvjeti za nastavak sportskih natjecanja. Trener Mircea Lucescu, dvojica Moldavaca Arkady Zaporozhan i pomoćni trener Emilian Karas i ja automobilom smo prošli u Moldaviju, potom u Rumunjsku. Sve je na granicama išlo glatko, bilo nam je olakšano jer Mister Lucescu ima diplomatsku putovnicu. U Rumunjskoj je on otišao doma u Bukurešt, a ja u Iasi, koji je 20 kilometara od granice. Uzeo sam mali privatni avion s kojim sa doletio do Zagreba. Zaporozhan me svojim automobilom dovezao do zračne luke. Sve je bilo vrhunski organizirano. Strašno je što se događa, nigdje nije sigurno”.

Teški dani

Zatim je rekao zašto nije otišao:

“Ako to netko dovodi u pitanje, a vidim da se kod nas piše kako su Srna i Vukojević otišli iz Kijeva, ja pitam – na koji način ovog časa možemo pomoći Ukrajincima sa svojim ostankom tamo? Nisam vojnik, nisam išao u vojnu školu, nisam u životu baratao s vojnim naoružanjem, pušku nikad nisam imao u ruci, sportaš sam, nekad igrač, sada trener, kako im mogu pomoći? Pod broj dva stranac sam i upitno je bih li se mogao uopće prijaviti u regularnu vojsku. Koliko mi je poznato ne bih mogao u službene formacije. Što da radim? Ja iz tenka ne znam pucati… Netko za Lucescua kaže – otišao je. Glupo je to reći. Stigao je kući, ali nije napustio mjesto trenera. Na liniji je s igračima i klubom. Nismo otišli prvi. Bio sam u gradu i kad se događao Majdan 2014. godine, tada smo igrali utakmicu s Valencijom na Cipru. Proživio sam i 2014. godinu i sada ovo.”

Zahvalio se veleposlanici Anici Djamić, premijeru Andreju Plenkoviću, predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću i administraciji koji su mu bili velika podrška svaki dan.