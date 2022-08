KAKO JE HAJDUK TAKO POGRIJEŠIO S OVIM KLINCEM: Sad svi jedva čekaju da prestane zabijati kao lud, jer u protivnom odlazi za sramotnu siću…

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dres Hajduka najteži je dres koji možete nositi u Hrvatskoj, a pogotovo u zadnjih 17 godina otkada Splićani čekaju na naslov prvaka. Svake je godine velika euforija i velika očekivanja od navijača prema igračima. Na svojoj je koži najbolje osjetio Marin Ljubičić.

Mladi talentirani napadač ovo ljeto otišao je na posudbu u austrijski LASK gdje briljira i trenutno je prvi strijelac lige. Sve to dogodilo se nakon užasne sezone u redovima Hajduka. Veliki pritisak i očekivanja su ga dokrajčile. Maknuo se od Hajduka i preporodio se.

U četiri utakmice zabio je 9 golova i dojam je kao da svi oni promašaji u dresu Hajduka sada ulaze. Razlog je jednostavan. On je prošle godine u dobi od 19 godina svakim udarcem pucao za cijelu Dalmaciju. U LASK-u igra za sebe da dokaže da sam sebi da je dostajan tog najtežeg dresa. Kad dokaže sebi onda će dokazati i Dalmaciji.





Posudba kao pun pogodak

Njegov talent je neupitan. On se već prošle godine sjajno kretao dolazio u gol šanse, ali gola nije bilo jer je pucao pod pritiskom. Što je i normalno. Mlad je igrač i karijera mu je tek počela. Osim promašaja samopouzdanje mu je narušeno bilo dolaskom Nikole Kalinića. Njegov dolazak bio je jasan znak da uprava ne vjeruje Ljubičiću.

Dok je Beljo u dresu Istre zabijao, Ljubičić je u Hajduku patio. Osobnog sam mišljenja da je Beljo naš najveći napadački talent, veći i od Šimića i Ljubičića. Šimić je igrao odlično u drugoj austrijskoj, Beljo u Istri dominirao, Ljubičić je u Hajduku izgledao kao da razmišlja o prestanku nogometa.

Ljubičić je napadač koji odlično ulazi u prostor, vidi igru, ima dobru tehniku te skok. On je sve to dokazao u Hajduku, a u LASK-u je još dodao i realizaciju. On je prošle godine u sezonu ušao promašajem protiv Lokomotive, a na to se nadovezao i Tobol. Uspio je zabiti nešzo golova, ali nije imao povjerenja navijača koji su smatrali da on nema što raditi u napadu ako Hajduk želi titulu. I bili su u pravu.

Da je ostao u Hajduku ne bi se puno toga promijenilo. Pritisak bi bio prevelik, a on bi samopouzdanje teško vratio jer pitanje je koliko bi igrao pored svih napadačkih opcija u Splitu.









Otkupna klauzula smiješno mala

Eksplodirao je možda i zbog onog splitskog dišpeta kako Goran Ivanišević to voli reći. Hajduk je prihvatio ponudu od samo 2,5 milijuna eura otkupne klauzule za njega. Što znači da na kraju sezone ako Austrijanci budu ga htjeli mogu ga platili za 2,5 milijuna eura što je smiješan izbor s obzirom kako igra. Upravo ta klauzula kao da je bila dokaz da mu uprava ne vjeruje što ga je možda i dodatno motiviralo.

‘Osjećam se izvanredno, nemam pritiska, nisam u grču kako sam znao osjetiti kad sam igrao za moga Hajduka.’ rekao je za SN i jasno objasnio kako se osjeća i kako se osjećao u Splitu.

U LASK-u ga gledaju kao projekt i najveći talent kluba. Jasno je da su spremni u njega uložiti 2,5 milijuna eura, a tu je Hajduk napravio veliku grešku. Veliki talent koji bi uskoro mogao pobjeći Hajduku za vrlo mali novac od onog što vrijedi. Čini se da je uprava nova, ali su neke stvari ostale iste.