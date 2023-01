KAKO JE BIVŠI HAJDUKOVAC ČUVENI DRES DRŽAO U KAFIĆU: Dobio ga je od istinske legende, a bivšu Jugoslaviju nije zaboravio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Taj igrač spada u Hajdukove velikane. Dio je velike Hajdukove povijesti koja je stvarana u sedmom desetljeću prošlog stoljeća. Upravo s njime na čelu, s kapetanskom trakom oko ruke. Dragan Holcer legenda je nogometa bivše države i splitskog Hajduka, ali i niškog Radničkog.

Sjetili smo ga se ovih dana, kada je umro najveći nogometaš svih vremena, Edson Arantes de Nascimento Pele. O tome koji redak kasnije.

Dragan Holcer rođen je 19. siječnja 1945. godine u njemačkom koncentracijskom logoru Cvizlu. Karijeru nogometaša započeo je 1961. godine u Radničkom iz Niša, a 1967. godine dolazi u Hajduk. Bio je obrambeni igrač, jugoslavenski nogometni reprezentativac, Za Hajduk je nastupio u 419 utakmica i postigao 9 zgoditaka. Jedan je od najboljih centarhalfova Hajduka u povijesti kluba.





Dres čuvao u kafiću

S Hajdukom je osvojio tri prvenstva Jugoslavije u sezonama (1971, 1973, 1974) i tri kupa (1972, 1973, 1974). Od bijelog se dresa oprostio 25. lipnja 1975. nakon čega je igrao još šest sezona u njemačkom VB Suttgartu. Gdje je postao klupska legenda. Nositelj je zlatne Hajdukove kapetanske trake. U prvenstvenoj sezoni 1967/68. po anketama većine dnevnih i tjednih listova, izabran je za najboljeg igrača prvenstva.

Dugo vremena bio je kapetan reprezentacije Jugoslavije za koju je odigrao 52 utakmice, sedam kao nogometaš Radničkog iz Niša i 45 kao nogometaš Hajduka. U A reprezentaciji je debitirao u kvalifikacijskoj utakmici za svjetsko prvenstvo 19. rujna 1965. godine protiv Luksemburga u Luksemburgu (5:2), dok se od reprezentativnog dresa oprostio u prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije SSSR-a u Zenici 17. travnja 1974. godine (0:1). Sudionik je Europskog prvenstva 1968. godine u Italiji kada je reprezentacija Jugoslavije osvojila drugo mjesto. Dva puta je Holcer nastupio i za reprezentaciju Europe.

Tri su poglavlja važna u njegovoj hajdučkoj karijeri. Prvo je, naravno, nakon dolaska u Hajduk 1967. godine, kada se klub nakon osvajanja kupa ponovno počeo uzdizati. Presudno je bilo što je Hajduk trenirao Dušan Nenković pod čijom je komandom Holcer napravio prve ozbiljne nogometne korake. Prvo poglavlje njegova bivanja u Hajduku bilo je karakteristično i po stvaranju nove ekipe i atmosfere za novi val Hajdukovih slavnih dana.

Osvojeno prvenstvo nakon šesnaest sušnih godina proslavljeno je 1971. godine veličanstvenim dočekom. Dragan Holcer bio je kapetan momčadi. Tu je sezonu Hajduk zaista odigrao kvalitetno i atraktivno, a za sva će vremena ostati sjećanje na predzadnje kolo prvenstva i susret protiv Partizana u Beogradu. Prvo je poluvrijeme završilo s 2:0 za Partizan, ali bijele nije hvatala panika. Nisu bili potišteni tolikom prednošću domaćina. Dapače, na čelu s kapetanom Holcerom igrači su situaciju procjenjivali riječima: “Mi smo bolja momčad, oni su nam u 45 minuta dali dva gola. Zašto mi njima ne bismo u drugom poluvremenu dali i – četiri?“

S takvim mislima igrači su izišli na teren. Prednost Partizana se topila, dok se nije istopila. Bila je to igra za pamćenje.

Iduće je razdoblje bilo doba potpune dominacije Hajduka. Od 1971. do 1975. godine nitko Hajduku nije bio ravan. Zna se koliko je trofeja i duplih kruna tada osvojeno. To je suvišno i ponavljati. S Holcerom na čelu bio je to Hajduk koji je svakoga mogao nadigrati, i u Jugoslaviji i u Europi. U to vrijeme Hajduk je bio zaista dobra momčad, čak i u europskim okvirima. Atmosfera je u klubu bila prijateljska, poticajna.









Nakon nogometne karijere, u svom posljednjem aktivnom hajdučkom razdoblju, Dragan Holcer je bio angažiran u Hajduku kao član uprave i predsjednik Omladinske komisije do 1986. godine. U kratkom periodu 2000. godine bio je zajedno sa Šimom Luketinom i Antom Žajom član kriznog trija, koji je između dviju skupština vodio klub. Od mnogih značajnih ljudi iz vremena svoje igre za Hajduk Holcer najviše spominje jednog čovjeka, pokojnog klupskog predsjednika Tita Kirigina, kojeg Dragan zove Hajdukovim superpredsjednikom. Bio je to čovjek velikih organizacijskih sposobnosti, također jedan od ključnih ljudi pri Holcerovu dovođenju u Split.

Dragan Holcer, čovjek koji je bio na čelu jedne zlatne Hajdukove generacije, zavolio je po dolasku u Split i grad i Hajduk, ali ne samo srcem, nego je to uvijek potvrđivao savjesnim odnosom prema klubu, prema radu, prema svom radnom mjestu na igralištu, pa i prema onima koji iz plitka džepa plaćaju teško zarađeni novac za ulaznicu na prenatrpanom stajanju. Uvijek je na najpošteniji način želio priskrbiti ono što sportaša najviše uzdiže, a to je mjesto u momčadi i srcu publike. Takav je kao igrač i čovjek bio i ostao Dragan Holcer.

Vratimo se u 1971. godinu, Na oproštaj Pelea Jugoslavija je pozvana zbog priča da igra kao europski Brazil. Oproštajnoj utakmici na brazilskoj Maracani je nazočilo skoro dvije stotine tisuća gledatelja. U postavi bivše države bio je i Dragan Holcer.









Jugoslavija je pogotkom Dragana Džajića povela 1:0, Gerson i Rivelino preokrenuli su utakmicu, Brazil je poveo sa 2:1, a onda je u 70. minuti Jurica Jerković, ušao je kao pričuva, golom s tridesetak metara ušutkao Maracanu. Bio je to pogodak koji je obilježio Peleov oproštaj od reprezentacije. Brazilski O’ Globo je drugi dan napisao: “Maracana nikad nije vidjela ljepši gol.” Desetak minuta prije kraja Pele je podigao obje ruke i sa suzama u očima, otrčao je počasni krug. Dobio je nezapamćene ovacije.

Legendarni Pele je nakon završetka oproštajne utakmice svoj poklonio igraču Hajduka Draganu Holceru. Jerković je dobio dres Rivelina. Peleov dres godinama je kasnije krasio vitrinu u Splitu, u Holcerovu kafiću ‘Bili as’, osobito poznatom u ona doba kad je Holcer bio legenda i kapetan Hajduka.

Dragan Holcer umro je 23. rujna 2015. godine.