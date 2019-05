KAKO ĆE REAGIRATI VATRENI DVOJAC? Navijači Intera neće imati milosti ako se dogodi nešto loše…

Navijači Intera upozorili su igrače “Nerazzurra” kako će u nedjelju nakon utakmica protiv Empolija biti ‘party ili rat’.

Inter će u susretu posljednjeg kola Serie A u nedjelju ugostiti Empoli i pobjedom bi osigurao plasman u Ligu prvaka. Bodovi su važni i Empoliju koji se bori za prvoligaški spas.

“U nedjelju nema isprike. Nakon utakmice bit će party ili rat,” poručili su ultrasi Intera.

U poruci koju je Curva Nord, udruga navijača Intera objavila na društvenim mrežama, piše kako su uvijek bili uz momčad, a tako će biti i u nedjelju. Ali…

“Bodrit ćemo vas cijelu utakmicu, podržali smo momčad kada je trebalo isključiti Icardija iz sastava, no sada svlačionica mora preuzeti odgovornost,” poručili su najžešći navijači Intera.

Inter uoči posljednjih 90 minuta sezone drži četvrto mjesto, posljednje koje vodi u LP. Inter ima 66 bodova kao i Atalanta na trećem mjestu, Milan je peti s bodom manje, dok je Roma šesta sa 63 boda. Iz ovog društva dvije će momčadi izboriti Ligu prvaka, jer su dvije karte već rezervirane za prvaka Juventus i doprvaka Napoli.

#Inter fans warn ‘it’ll be a party or war’ at the end of their team’s #SerieA match vs #Empoli https://t.co/za432jefpj #FCIM #InterEmpoli pic.twitter.com/uyxYMrf0cQ

— footballitalia (@footballitalia) May 23, 2019