KAKAV VIKEND VATRENIH U NAJJAČIM LIGAMA! Kovačić dobio veliko priznanje, Talijani općinjeni Rebićem!

Hrvatski nogometaši ima li su sjajan vikend iza sebe, a to ponajviše vrijedi za Matea Kovačića i Antu Rebića. Obojica su sa svojim klubovima upisali pobjede te su bili najbolji pojedinci na terenu.

Mateo Kovačić je u 3:0 pobjedi njegova Chelseaja nad Aston Villom upisao pogodak i asistenciju, dok je Rebić u slavlju Milana 2:0 protiv Lazija upisao dvije asistencije.

Kovačić je za nagradu uvršten u momčad kola Premier lige, dok se o Rebiću i danas pišu hvalospjevi.

Kovačić je sjajne igre iz reprezentacije prebacio na one u dresu Chelseaja. U 15. minuti je prekrasno uposlio Lukakua koji postiže svoj prvi pogodak na utakmici, a u 49. minuti je sjajno ispratio povratno dodavanje Mingsa prema svom golmanu te povisio na 2:0. Za takvu predstavu nagrađen je uvrštavanjem u momčad kola engleske lige.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Team of the Week

It’s time to reveal our latest Premier League TOTW! ⬇️

Chelsea’s big 3:0 win over Aston Villa means they’re the side with the most players featured (4), while Odsonne Édouard’s fantastic Crystal Palace debut earned him our Player of the Week award! 👏👏 pic.twitter.com/BkNdgEXN45

— SofaScore (@SofaScoreINT) September 14, 2021