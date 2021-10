KAKAV USPON NOVOG VATRENOG! REPREZENTATIVAC STAVIO ‘AUTOGRAM’ NA UGOVOR ŽIVOTA! ‘Znaju se moji ciljevi!’

Autor: F.F

Prije nekoliko dana debitirao je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a sada je napravio velik korak i na klupskom planu. Josip Stanišić proživljava najljepše trenutke karijere.

Desni bek Vatrenih produžio je ugovor s njemačkim prvakom do 2025. godine. Do sada ga je ugovor vezao za bavarskog velikana do 2023. godine.

Novopečeni Vatreni u Bayernu je od 2017. godine, a prošao je sve od mlađih uzrasta do prve momčadi Bayerna.

Preko trnja do zvijezda!

Početkom nove sezone i dolaskom Juliana Naggelsmana na klupu Bayerna značilo je da počinje streloviti uspon hrvatskog desnog bočnog. Za sada je skupio osam nastupa u svim natjecanjima, a od toga je u četiri navrata počinjao od prve minute.

Josip Stanisic signs a new contract with Bayern Munich until June 2025🔴🇭🇷#BayernMunich #Bundesliga pic.twitter.com/05p8tSDXu4 — Popsfootball (@popsfootball1) October 15, 2021



“Moji ciljevi u Bayernu su jasni: Želim pomoći momčadi u najvećoj mogućoj mjeri i želim da moje igre doprinesu osvajanju što više titula. Želim zahvaliti svima u klubu što vjeruju u mene, a ja ću se nastaviti truditi kako sam se trudio i proteklih mjeseci. Uživam u svakoj sekundi u Bayernu”, poručio je Stanišić.

Stanišić je debitirao za Hrvatsku protiv Cipra, a potom upisao još 60 minuta u remiju protiv Slovačke.