KAKAV UDARAC ZA RUSKI KLUB: Otkazali sponzorstvo najtrofejnijem klubu

Ruski sportaši i sportski kolektivi nalaze se pred velikim problemima zbog sportskih sankcija, koje su izbacile njihove predstavnike iz skoro svih relevantnijih svjetskih i europskih natjecanja.

Kako je UEFA isto tako izbacila ruske klubove iz europskih natjecanja, sponzori, naročito sportske opreme koji su uglavnom strane tvrtke, počeli su otkazivati ugovore s klubovima iz Rusije.

Tako je vijest o otkazivanju ugovora o suradnji snašla Spartak iz Moskve, koji je ostao bez dobavljača opreme Nikea.

Dugogodišnja suradnja

Spartak je imao suradnju s Nikeom od 2005. godine, a sada su objavili kako traže novog dobavljača opreme nakon otkazivanja suradnje poznatog proizvođača.

Nike have terminated their kit provider contract with spartak moscow 👍

Fans are telling Nike to f*ck off after they’ve already left of their own accord

A classic 👌

Nike was the club kit supplier since 2005 pic.twitter.com/QJOqs8RUEF









— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 12, 2022