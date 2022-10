KAKAV SPEKTAKL U BARCELONI: Domaći se izvukli u nadoknadi, velika zvijezda zadržala im nadu

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Barcelona i Inter su u najzvučnijoj utakmici druge ovotjedne večeri Lige prvaka odigrali bez pobjednika, s 3:3 u spektakularnoj predstavi na Camp Nouu. Domaćoj momčadi je golom u sudačkoj nadoknadi bod donio Robert Lewandowski, a prije toga, Poljak se istaknuo i zabivši za 2:2 u 82. minuti.

Interovi strijelci su u fantastičnom drugom poluvremenu bili Nicolo Barella (50′), Lautaro Martinez (63′) i Robin Gosens (89′), dok je u prvom dijelu jedini gol pao zaslugom Ousmanea Dembelea – za 1:0 za Barcelonu u 40. minuti.

Inter je ovim remijem zadržao tri boda prednosti pred Barcelonom u borbi za drugo mjesto i odlazak u osminu finala iz skupine C. No, još uvijek bez pomoći ozlijeđenog Marcela Brozovića, gosti mogu žaliti što nisu napravili i više, s obzirom na ispušteno vodstvo u nadoknadi na kraju susreta.





U drugoj utakmici skupine C Bayern je nastavio seriju dolaskom do svoje četvrte pobjede. Bavarski gigant je u Plzenu s 4:2 bio jači od domaće Viktorije, uz golove Sadija Manea (10′), Thomasa Muellera (14′) i dvostrukog strijelca Leona Goretzke (25′, 35′). Za domaće su zabili Adam Vlkanova (62′) i Jan Kliment (75′).

Josip Stanišić odigrao je svih 90 minuta za Bayern.

Napoli je osigurao prolazak dalje u skupini A s 4:2 na domaćem terenu protiv Ajaxa, koji je bio bez svojeg kapetana, srpskog reprezentativca Dušana Tadića, zbog isključenja u prošlom kolu protiv istog protivnika.









Za domaće su u pobjedi zabili Hirving Lozano (4′), Giacomo Raspadori (16′), Khviča Kvaratskhelia (62′ – penal) i Victor Osimhen (90′). Ajaxovi strijelci bili su Davy Klaassen (49′) i Steven Bergwijn (83′ – penal).

Liverpool se približio osmini finala s visokih 7:1 protiv Rangersa u Glasgowu. Roberto Firmino bio je strijelac u 24. i 55., Darwin Nunez zabio je u 66., a Mohamed Salah istaknuo se golovima u 76., 80. i 81. minuti. Konačni rezultat postavio je 19-godišnji Harvey Elliott (87′). Domaća momčad se na semafor upisala prva, zaslugom Scotta Arfielda (17′), no gosti s Anfielda izveli su furiozni preokret.

Antonio Čolak igrao je do 76. minute u domaćem napadu, a Borna Barišić odradio je cijelu utakmicu.









6 minutes, 12 seconds ⏰ The fastest #UCL hat-trick in history. Special. 🇪🇬👑 pic.twitter.com/CrNVW4PL96 — Liverpool FC (@LFC) October 12, 2022

Club Brugge nastavlja s iznenađenjima u skupini B, u kojoj je nakon četvrtog kola osigurao nastup u nastavku natjecanja, u osmini finala. Belgijski klub je i dalje prvi u grupi. Nakon pobjeda u prva tri kola, večeras je odigrao bez golova protiv Atletica u Madridu.

Porto je u drugoj utakmici ove grupe s 3:0 slavio protiv Bayera u Leverkusenu, a time je izbio na drugo mjesto s dva boda više od trećeplasiranog Atletica. Strijelci su bili Galeno u šestoj minuti i Mehdi Taremi iz dva penala, u 53. i 64. minuti.

U skupini D bilo je dobrih vijesti za dvije momčadi s Hrvatima, za Olympique Marseille s Igorom Tudorom na klupi i Tottenham s Ivanom Perišićem u njegovim redovima.

Olympique je u Portugalu s 2:0 bio bolji od lisabonskog Sportinga, golovima Mattea Guendouzija iz penala u 20. i Alexisa Sancheza u 30. minuti. Domaći Sporting imao je dvojicu isključenih igrača, Ricarda Esgaija već u 19. i Pedra Goncalvesa u 61. minuti.

⏱90’ | #SCPOM 0️⃣-2️⃣ C'est TER-MI-NÉ 🫡

Vainqueurs à deux reprises face au @Sporting_CP, nos Olympiens sont désormais 2e de leur groupe avant de se déplacer à @Eintracht ⚡️ pic.twitter.com/lWgPm2BZij — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 12, 2022

Tottenham je kod kuće došao do 3:2 protiv Eintrachta. Gosti iz Frankfurta zabili su prvi, na semafor se upisao Daichi Kamada (14′), no slijedio je domaći preokret. Strijelci su bili Heung-Min Son (20′, 36′) i Harry Kane iz penala u 28. minuti. Završni rezultat postavio je Faride Alidou drugim golom za goste, u 87. minuti.

Do penala iz kojeg je Kane zabio za 2:1 za Tottenham došlo je zbog prekršaja Kristijana Jakića nad domaćim strijelcem. Jakić je igrao od početka do kraja, a Hrvoje Smolčić je u gostujućoj momčadi ušao u 70. minuti. Smolčić je u završnici utakmice također skrivio penal, no Kane ga nije iskoristio. Eintracht je od 60. minute bio s igračem manje zbog isključenja Tute.

Ivan Perišić je ovog puta ostao na klupi londonskog kluba.