KAKAV ŠOK ZA DINAMO! Nevjerojatni Česi preskočili HNL, Modrima će trebati čudo na proljeće

Kakav šokantan rasplet na kraju skupina Europa lige za Dinamo. Nije u pitanju plasman u nokaut fazu, Dinamo je odavno riješio taj status, već je riječ o koeficijentu na UEFA-inoj ljestvici za 2019. godinu. Dinamo je sve do posljednjeg kola imao veliku šansu omogućiti HNL-u preskakanje Švicarcske na ljestvici i time osigurati veći broj predstavnika u Ligi prvaka u Europa ligi u sezoni 2020./21.

Dinamo je trebao ostvariti pobjedu više od švicarskih Young Boysa i Zuricha do konca ove godine, a u igri je bila i Češka koja je za HNL-om kasnila 0.450 bodova. Uoči posljednjeg kola Europa lige, Švicarska je bila na 15. mjestu, mjestu koje nudi dva mjesta u Ligi prvaka, a Hrvatska je bila odmah iza s 26.125 bodova.

Češka se činila bezopasnom s 25.675 bodova. Ali samo se činila.

Sistem bodovanja je sljedeći. Pobjeda nosi dvije tisuće bodova, remi tisuću, a oni se potom dijele s brojem klubova koji su predstavljali državu u Europi te sezone. Hrvatskoj pobjeda iznosi 0.500, a remi 0.2500, dok pobjede Čeha i Švicaraca vrijede 0.400 i 0.200.

Dinamu je trebala pobjeda više od Švicaraca do konca sezone i na to se računalo, ali se na kraju preračunalo. Young Boys je na kraju pobijedio favorizirani Juventus mimo svih predviđanja, a Zurich je odigrao neriješeno u Bugarskoj kod Ludogoreca.

No, to nije najgora stvar. U priču su se umiješali i Česi zbog nevjerojatnih rezultata. Viktorija Plzenj u srijedu je nadigrala Romu i osigurala treće mjesto u skupini Lige prvaka, odnosno nokaut fazu Europa lige. To nije sve. Odavno otpisani Jablonec nekim je čudom slavio protiv Dinama iz Kijeva, a još je i praška Slavija svladala Zenit s 2:0.

Česi su s 1.200 bodova preskočili Hrvatsku na ljestvici i imaju 0.500 bodova prednosti. To znalči kako će Dinamo na proljeće imati praktični nemoguću misiju u borbi za to 15. mjesto. Švicarci će imati Young Boyse, a Česi Viktoriju i Slaviju. Dinamo će za sada morati ostvariti dvije pobjede više od Švicaraca i nadati se da Česi neće pobijediti nikoga.