KAKAV ŠOK! Manchester United bez cijele momčadi preokrenuo sve u Parizu i prošao dalje nakon neviđene drame!

Autor: HINA

Nogometaši Manchester Uniteda senzacionalno su izborili plasman u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su na Parku prinčeva pobijedili PSG sa 3-1 i tako nadoknadili poraz 0-2 iz prve utakmice.

“Crveni vragovi” su tako postali prva momčad u povijesti Lige prvaka koja je nadoknadila domaćih 0-2 i prošla dalje. U dosadašnja 34 puta to nitko nije uspio.

Nakon što je u prvom susretu na Old Traffordu slavio 2-0, činilo se kako će PSG rutinski odraditi uzvrat. Posebice, što je United stigao u Pariz bez suspendiranog Paula Pogbe te ozlijeđenih Nemanje Matića, Juana Mate, Antonia Valencije, Jessea Lingarda, Andera Herrere, Anthonyja Martiala, Phila Jonesa i Alexisa Sancheza.

Međutim, ‘Crveni vragovi’ su odigrali hrabro, vodili su 1-0 i 2-1, a potom u sudačkoj nadoknadi zabili iz kaznenog udarca pogodak za 3-1 i plasman u četvrtfinale.

Ole Gunnar Solskjaer je tako postao tvorac još jednog velikog podviga ‘Crvenih vragova’. Upravo je Solskjaer bio strijelac u sudačkoj nadoknadi za 2-1 pobjedu u finalu LP 1999. protiv Bayerna. Bavarci su vodili 1-0 sve do sudačke nadoknade kada su Sheringham i Solskjaer okrenuli rezultat. Ovoga puta norveški stručnjak je napravio podvig na klupi predvodivši United do velikog slavlja.

ManU je šokirao Park prinčeva već u drugoj minuti nakon što je Romelu Lukaku zabio za 1-0. Belgijski napadač je presjekao loše dodavanje Thila Kehrera, zaobišao Buffona i zatresao mrežu francuskog prvaka. Samo 10 minuta kasnije bilo je 1-1. Kylian Mbappe je odlično dodao Juanu Bernatu na drugoj stativi, a Španjolac nije imao težak zadatak. PSG je nastavio s dominacijom i činilo se kako će ubrzo zabiti i drugi gol i tako smiriti ambicije gostiju. No, u 30. minuti Lukaku se ponovo upisao među strijelce iskoristivši pogrešku Gigija Buffona. Marcus Rashford je pucao sa više od 25 metara, Buffon je kratko odbio, a belgijski napadač pospremio odbijanac.

U prvih pola sata nastavka gledali smo opreznu igru, u kojoj nitko nije želio do kraja otvoriti karte. No, u posljednjih 15 minuta gosti su krenuti po pogodak za prolaz. PSG je otvoreniju igru Uniteda mogao iskoristiti u 83. minuti, no Mbappe i Bernat su bili neprecizni. Mbappe je bio sam pred Unitedovim vratima, ali je loše pucao, De Gea je obranio njegov udaraca, a Bernat je naletio na odbijenu loptu pogodivši vratnicu.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u sudačkoj nadoknadi kada je slovenski sudac Skomina dosudio kazneni udarac zbog igranja rukom. Pucao je Dalot, a rukom je igrao Kimpembe. Jedanaesterac je sigurno izveo Rashford za nevjerojatnih 3-1.