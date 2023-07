Nakon što je poznati talijanski novinar Fabrizio Romano pustio ‘bijeli dim’ o dogovorenom transferu iz RB Leipziga u Manchester City, Joško Gvardiol je pred novim izazovom koji će mu donijeti igranje u dresu europskog prvaka, u momčadi koju vodi Pep Guardiola.

Novac koji se u ovom transferu spominjao bio je silno velik prije nego se doznalo da je dogovor postignut, a sada, spominje se da je premašen iznos od 100 milijuna eura, ispod čega RB Leipzig nije želio ići u pregovorima o puštanju Gvardiola.

Za sada još nema potvrde kolika će odšteta pripasti njemačkom klubu, ali navodno je riječ o iznosu od oko 120 milijuna eura. S tim novcem bi se RB Leipzig dobro utješio za rastanak od 21-godišnjeg hrvatskog reprezentativnog stopera koji je s njemačkim klubom lani produžio suradnju do ljeta 2027.

RB Leipzigu bi pripao i postotak od budućeg transfera Gvardiola, a iznos od oko 120 milijuna eura odštete bio bi plaćen u šest obroka.

Za 21-godišnjeg Vatrenog je u Manchester Cityju priprelmljen ugovor do 2028., s opcijom produženja suradnje za još jednu sezonu.

Joško Gvardiol to Manchester City! RB Leipzig has officially accepted a fee of around €120m with add-ons plus % on the future sell. 🤝🔵🇭🇷 #MCFC

Payment terms are now the last step as €120m fee could be paid in six installments.

Contract until June 2028+1 — is confirmed. pic.twitter.com/6FiCDMpYxw

