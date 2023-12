Kakav kompliment za Dinamo, odmah su iza Reala: Modri najviše rade za Hrvatsku

Iz godine u godinu, Dinamo od svih hrvatskih klubova najduže živi u Europi, a tako je i u ovoj sezoni u kojoj će momčad Sergeja Jakirovića idućeg četvrtka protiv kosovskog Ballkanija na Maksimiru tražiti prolazak skupine u Konferencijskoj ligi. S uspjesima, dolaze i novi bodovi za klupski i nacionalni koeficijent u europskim kupovima, a tu Dinamo unatrag pet godina donosi Hrvatskoj jako puno.

Gledajući stanje od sezone 2019./20., Dinamo je donio Hrvatskoj 16.250 bodova, a po tome, zagrebački Plavi su korak do Real Madrida koji je za španjolski koeficijent donio 16.956 bodova.

Ispred Dinama su još i Manchester City (19.518 bodova za engleski koeficijent), Bayern (18.661 bodova za Njemačku), PSG (17.000 bodova za Francusku) i Glasgow Rangers (16.975 bodova za Škotsku).

⚽️ Vidović and Kaneko secure the 3️⃣ points for Dinamo Zagreb 🔥#UECL pic.twitter.com/TEEiG9wHgv

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 30, 2023