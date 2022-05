KAKAV KAOS PRIJE VELIKOG FINALA: ‘Ovo je velika sramota!’, policija bacila suzavac?

Finale Lige prvaka u kojem se naslovu nadaju Liverpool i Real Madrid je već sada posebno. Razlog za to stigao je prije nego se počelo igrati na Stade de Franceu u Saint-Denisu, u predgrađu Pariza, zbog pola sata dugog kašnjenja utakmice koje je, po svemu sudeći, izazvao nevjerojatni kaos u organizaciji.

Početak utakmice je kasnio, a službena informacija otkrila je da je do toga došlo jer su navijači Liverpoola zapeli na ulasku na tribine stadiona. Spominjala se i žestoka policijska reakcija do koje je došlo u sukobu s Liverpoolovim navijačima, a po informaciji iz Engleske, bio je bačen i suzavac u tom okršaju. Među ostalima, o tome je javio Daily Telegraph.

Kako je bilo objavljeno u programu HTV-a nakon što se doznalo za prekid, policijski helikopteri nadlijetali su stadion prije predviđenog početka finala.

Ovakva situacija izazvala je puno osuda. Među njima, u studiju HTV-a nakon što se doznalo za kašnjenje je mišljenje mnogih približio Anton Samovojska, poznati nogometni komentator, koji je istaknuo da je ovo ‘veliki gaf’, dodajući da se radi i o velikoj sramoti u organizaciji utakmice.

The Champions League final has been delayed by 15 minutes due to late fan arrivals at the stadium pic.twitter.com/9JAw5KhPsR

— B/R Football (@brfootball) May 28, 2022