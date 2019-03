KAKAV DINAMO MOŽEMO GLEDATI DO KRAJA SEZONE? Ako pitate šefa, odgovor je samo jedan!

Autor: Dnevno.hr

Dinamovi nogometaši ispali su s europskog kolosjeka. Istina, dogodilo se to mnogo kasnije no što je bio slučaj u prethodnih pola stoljeća, ali do kraja natjecateljske godine ostalo je još dva mjeseca. Ima se još podosta za igrati u prvenstvu, već iza prvog ugla dolazi i “mid-week” kolo, ono koje će se igrati kroz sljedeći tjedan. Stoga, još će se neko vrijeme u redovima hrvatskog nogometnog prvaka morati ponašati europski, jer igrat će se u ritmu srijeda-subota.

To je samo “šlagvort” za trenera Nenada Bjelicu, koji je za vrijeme Dinamovih europskih putešestvija koristio dvije potpuno različite momčadi. Jedna je, ona nominalno jača igrala Europsku ligu i pobjeđivala kontinentalne velikane kao na traci, druga je gurala u HNL-u. I jedni i drugi njihov su posao odrađivali i više nego dobro. To se ne bi trebalo mijenjati, barem ako je suditi po trenerovoj izjavi za Sportske novosti.

“Bit će isto kao i dosad, vidjet ćete. Naravno, neki će igrati više, neki manje, ali tako je čitavu sezonu, no, svi će dobiti priliku, jer je svi igrači i zaslužuju”, rekao je Bjelica.

Dinamo je u pauzi za reprezentacije odigrao prijateljski susret protiv Mure (2:2), a stižu i vijesti o zdravstvenom stanju u momčadi.

“Ademi bi mogao za tjedan-dva, Hajrović? On počinje lagano trčkarati, vidjet ćemo koliko će to trajati. Theophilea od ponedjeljka očekujem u punom treningu, a Perića smo protiv Mure poštedjeli jer je osjetio malo zatezanje, nismo htjeli riskirati”, nastavlja Dinamov trener koji bi od četvrtka ponovo na raspolaganju trebao imati kompletnu momčad, nakon što mu se u kolektiv na Maksimiru vrate svi reprezentativci.