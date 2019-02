KAKAV DEBI LEGENDARNOG PIPITE! Posljednji put ovo je uspjelo Mariju Staniću prije gotovo 20 godina!

Rekli su, debeo je, star, precijenjen, nema više ‘ono’ nešto, drastično mu pada forma, proglašavali su ga najvećim promašajem Juventusa, pa onda Milana i već su ga unaprijed otpisali u Chelseaju.

Možda je prerano reći, ali usudit ćemo se – Pipita se vratio!

Argentisnki ‘killer’, Gonzalo Higuain, zabio je dva pogotka u svom debiju na Stamford Bridgeu i to u 5:0 pobijedi nad Huddersfieldom.

Kakav bi to debi pred domaćom publikom bio da Higuain nije usput srušio i jedan rekord i to ne bilo kakav već onaj koji je postavio bivši hrvatski reprezentativac Mario Stanić, koji je također u svom domaćem debiju 2000. godine zabio dva gola protiv West Hama.

