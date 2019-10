KADA SE UTAKMICA PRETVORI U ŠAHOVSKU PARTIJU: United mogao dobiti, a Liverpool nesretan jer nije dobio

Manchester United već je razmišljao o svojoj iznenađujućoj pobjedi protiv Liverpoola da bi nakon utakmice Liverpool bio nesretan što on nije pobijedio.

Tako je to u engleskoj Premier ligi gdje se događaji odvijaju filmskom brzinom. United je dugo vodio, bio jako dobar s obzirom kakva ga kriza trese ove sezone, a Liverpool se uspio izvaditi, a zadnjih nekoliko minuta i opasno prijetiti u želji za potpunim preokretom…

Inače, bila je to više taktička nego neka posebno kvalitetna utakmica. Strogost trenera osjetila se u postavljanjima igrača i načinu igre, ulog je bio velik i takve utakmice obično odu u smjeru šahovske strategijske partije.

Domaćin je poveo u 36. minuti golom Marcusa Rashforda, a Liverpool je izjednačio u 85. minuti preko Adama Lallane. Dejan Lovren nije nastupio za goste.

No, suci su bili u prvom planu, jer je poprilično sumnjiv pogodak za vodstvo Uniteda bio. Victor Lindelof je, čini se, zaustavio Divocka Origija prekršajem, no sudac Martin Atkinson nije reagirao. Iz brze kontre koja se razvila, Daniel James je sjajno asistirao Marcusu Rashfordu, a ovaj zabio za 1-0. Nakon VAR provjere Atkinson je priznao pogodak, no Jurgen Klopp i gosti se nisu mirili s tom odlukom.





Liverpool je bio uporan i pet minuta prije kraja poravnao, a malo je nedostajalo da do kraja i trijumfira. Osokoljeni izjednačenjem Kloppove trupe stisnule su United u mišju rupu, no na kraju je podjela bodovnog plijena realan ishod. Liverpool konačno nije pobijedio u engleskom prvenstvu, no još uvijek ima finu prednost nad pratnjom…

Na ljestvici vodi Liverpool sa 25 bodova, Manchester City na drugoj poziciji ima šest bodova manje, a zatim slijede Leicester i Chelsea sa po 17 bodova. Manchester United je na skromnom 13. mjestu sa 10 bodova.