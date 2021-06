‘KAD SE GUBI, ONDA JE SVE LOŠE I KATASTROFA!’ ‘Zna se koji je naš problem, a kome se to ne sviđa može radit samo jednu stvar!’

Autor: F.F

Dva dana uoči važne utakmice protiv Češke, Vedran Ćorluka i Nikola Vlašić najavili su susret na kojem Vatreni moraju ići po pobjedu. Pomoćni trener i veznjak reprezentacije odradili su konferenciju za novinare u Rovinju gdje se pripremaju za susret.

Češka je trenutno prva u našoj skupini nakon što su s 2:0 slavili protiv Škotske.

Prvi je pred novinare izašao veznjak CSKA Moskve.

‘Nadam se da ćemo obradovati navijače s dobrom utakmicom’

Novinari su pretpostavili da je svojim pojavljivanjem na konferenciji, Vlašić potvrdio kako će nastupati od prve minute:

“Izbornik još ništa nije jasno odredio. Spreman sam fizički kao i svi igrači, ali ne znam hoću li nastupati od prve minute. Još je dva dana do utakmice, sve ćemo vidjeti”, jasno je poručio Vlašić.

“Obje momčadi su dobre. Škotska je imala svojih šansi, a kasnije su se otvorili kada su gubili. Ne znam tko je bolji od njih, na nama je da se pripremimo za obje utakmice i prođemo dalje”, odgovorio je na pitanje što misli tko je bolji; Škotska ili Češka.

Navijači nisu bili sretni nakon Engleske

“Znamo svi da je svima stalo do reprezentacije i da to utječe na raspoloženje ljudi. Da je bilo 0:0 bio bi drugačiji dojam jer uvijek kada se izgubi je sve loše i katastrofa. Nadam se da ćemo u ovim utakmicama obradovati navijače sjajnom predstavom”, rekao je veznjak CSKA Moskve.

Izbornik Dalić je najavio drugačiju Hrvatsku protiv Češke, a evo što Vlašić o tome kaže:









“Važno je dobit jer je teško ulazit u zadnju utakmicu s imperativom da moramo pobijediti. Ako slavimo protiv Češke, drugačije ćemo igrati protiv Škotske, opuštenije. Česi imaju tri boda, ali vjerujem da će i oni ići 100% i na pobjedu. Žele se dokazati svima, bit će teška utakmica. Mi se moramo prilagodit svemu i nadam se da ćemo dominirati i napadati te biti puno opasniji.”

Od Ćorluke tražili da usporedi Vlašića i Modrića

“Nikolu sam dobro upoznao u ruskoj ligi gdje smo igrali jedan protiv drugog. Luka je vrlo rano postavio ljestvicu jako visoko. Vlašić se ne treba zamarati time hoće li doći na Modrićevu razinu. Već sada je fantastičan igrač, treba nastaviti raditi i igrati kako igra te ne sumnjam da će uskoro otići u još veći klub”, rekao je Čarli pa se osvrnuo na svoju novu ulogu:

“Pa kao i igrač sam uvijek bio čovjek od povjerenja kod trenera. Nije sada puno drugačije, mi smo kao pomoći treneri koncentrirani na kretanje igrača i neke druge stvari, dok izbornik više prati loptu. Ne mislim da sam čovjek od povjerenja nego da sam dio grupe koja zajedno radi.”

“Zna se koji je naš problem. Dobro dođemo do posljednje trećine, ali nismo konkretni u završnici. Taj nas problem prati već nekoliko utakmica, pa tako i na ovoj zadnjoj protiv Engleske. Radimo na tome i siguran sam da ćemo u tom segmentu izgledati puno bolje te izgledati opasnije već ovog petka”, osvrnuo se na najveći problem Vatrenih.









Kao bivši stoper, osvrnuo se na obranu Hrvatske

“Napravili smo pomak u prekidima. Česi su opasni iz prekida, ali radili smo na tome i mislim da smo spremni za njih. Na utakmici s Engleskom obrana je gotovo cijelo vrijeme dobro funckionirala, a bili smo bez Lovrena koji je naš standardni branič. S njim ćemo ipak biti na višoj razini. I Vida i Ćaleta Car su odigrali dobru utakmicu bez obzira na neke napise u novinama”, poručio je Ćorluka, pa se osvrnuo i na glasine kako bi se Olić mogao vratiti u reprezentaciju.

“Ne bi rekao da je dobio otkaz, nego da je to bio sporazumni raskid. Ne znam kada će se Ivica pridružiti reprezentaciji, a vjerujem da će vas Savez obavijestiti. Dobro bi nam došao i mi ga željno išćekujemo, ali ne znam hoće li se to dogoditi, to je na Savezu”, a za kraj je prokomentirao i Češku.

“Češka je opasna momčad u napadu. Puno su dinamičniji i neugodniji nego 2016. i vjerujem da su opasniji nego tada. Schick je sjajan igrač i već je pokazao da je nugodan napadač. No, nije samo on opasnost nego i njegovi suigrači koji ga dovode u opasne situacije. Opasni su u napadu, bit ćemo oprezni. Znamo da nam je potrebna pobjeda, ali nećemo srljati i jurišati. Imaju jako dobru ekipi i opasni su prema naprijed.”

“Svi žele igrati. Želje i neka očekivanja i želje izbornika su nešto drugo. Neke uloge moraš prihvatiti. Svaki igrač koji je došao ovdje i koji će se naći u situaciji da ne igra, mora znati da je ovo momčadski sport i da je uspjeh momčadi ispred svega. Tko nije na to spreman ne treba igrati nogomet nego tenis i to ne u parovima!”, zaključio je Ćarli konferenciju komentarom o igračima koji neće igrati.