KAD NEMA LJUDI DOBRE SU I LUTKE ZA SEKS: S korejskih tribina stiže bizarnost godine

Utakmice južnokorejskog nogometnog prvenstva po preporuci se igraju pred praznim tribinama kako ne bi došlo do širenja koronavirusa među navijačima.

Utakmica između FC Seoula i Gwangjua (1:0), odigrana danas u podne po našem vremenu.

Netko se međutim dosjetio da na tribine ne bi bilo loše zbog kakvog takvog ugođaja (možda igračima) postaviti lutke. Ne bi taj potez bio toliko čudan jer je već viđen i prije, međutim u Koreji su se zaigrali pa su na tribinama završile lutke iz trgovina za zabavu odraslih osoba, koje su od koristi, ironično, kada živa osoba nije pri ruci.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It’s not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020