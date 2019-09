DINAMO IGRAO LIGU PRVAKA DOK JE CITY BIO TREĆELIGAŠ: Kad ne znaš odgovor na pitanje odgovor je jedan – novac!

Autor: Andrija Kačić-Karlin/7dnevno

Jednom zgodom, Ian Curtis, frontmam silno popularne i karizmatične rock skupine Joy Division na pitanje novinara koja mu je boja najdraža spremno je odgovorio:

„Blue, special blue colour”?

Novinari se nisu dali smesti, pa su ga pitali, koja je to posebno plava boja?

Curtis se osmijehnuo poput malod djeteta iispalio:

„Manchester City blue colour”!





S tim odgovorom Curtis je dočarao općinjenost, zaluđenost i lojalnoost navijača Manchester Cityja prema svom klubu.

Podrijetlo boje je nepoznato, ali postoje dokazi da klupski igrači nose plavu boju još od 1892. godine, a možda čak i ranije. Grb kluba ima određene sličnosti s grbom grada Manchestera. Sastoji se od plavo-bijelog štita i zlatnog orla.

Orao je povijesni simbol grada, brod na štitu predstavlja gradski kanal za brodove dok tri dijagonalne pruge utjelovljuju tri rijeke grada Manchestera – Irwell, Irk i Medlock. I taj grb se nalazi na Cityjevom stadionu.

Budući suparnik Dinama, taj čuveni City koji sada ima možda i najbolju momčad u Europi, a možda i najskuplju, nije uvijek bio toliko moćan, snažan i nedodirljiv.

S velikim nestrpljenjem čekamo dvoboj drugog kola po skupinama lige prvaka kada naš Dinamo gostuje na Ettihadu, novom stadionu Cityja.

Samo za početak, da se razumijemo, iako zadnjih desetljeća kud i kamo uspješniji gradski suparnik Manchester United ima možda više navijača u Engleskoj i po svijetu – većina puka u gradu Manchesteru navija za – City.

Klub je osnovan još 1880. godine, ne pod sadašnjim imenom, zvao se St. Marks, a sedam godina kasnije ima novo ime Ardwick Association Football. Tek 16. travnja 1894. dobija današnje ime, Manchester City.

Klub s nebesko plavom bojom nije možda najuspješniji u povijesti engleskog nogometa, osim u posljednjih nekoliko godina, ali da je među najpopularnijima je neprijeporna činjenica.

Klub je imao i uspona i padova, ta nastupao je svojevremeno, pa i ne tako davno i u Drugoj i Trećoj ligi. A sada spada u top tri europska kluba. Objasniti ćemo kasnije kako i zašto.

City je osvojio englesko prvenstvo četiri puta, FA kup pet puta i jednom Kup pobjednika kupova. Nije to neka silno uspješna statistika prema Unitedu ili Liverpoolu, ali potvrđuje da je klub ipak uvijek imao visoke ambicije, a to što ih nije ostvario ipak je drugi par rukava, pardon zaključaka.

Prije danas bogatog, moćnog i kvalitetnog Cityja najuspješnije razdoblje kluba bilo je kasnih šesdesetih i ranih sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Tada su se osvajali trofeji, trener je bio Joe Mercer, a klupske ikone su bili Colim Bell i Francis Lee.

No, devedesete godine bile su noćna mora za ovaj klub i njegove navijače. Posrtaji su dolazili u serijama, klub je dva puta u tri godine ispadao u niži rang natjecanja, te je čak nastupao u engleskoj trećoj ligi.

Ljubav navijača nije jenjavala, a kad imate navijača onda valja i ulagati u klub. Ta se logika isplatila, ne kod engleskih poslovnih ljudi, već su bogati stranci namirisali krv, zapravo novac. I u klub se uložilo, makar je ljutnja navijača što njihov omiljeni klub preuzimaju stranci – strasti su se brzo stišale. Jer, klub se počeo naglo dizati.

Poigrajmo se malo s imenima tih stranaca koji su kupovali i prodavali klub koji je samo raspao poput kvasca. Dakle, od 2007. godine predsjednik kluba bio je bivši tajlandski premijer Thaksin Shinawatra, koji je kupio većinski paket dionica u vrijednosti od 81,6 milijuna funta. I to se tada smatrala enormno glupom odlukom. Nije bilo baš tako.

S nekoliko dobrih igrača i finim rezultatima dionice su naglo skočile i gle… Sljedeće je godine klub kupila privatna tvrtka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za 200 milijuna funta. Koja i danas vodi klub.

Tajlanđanin Thaksin Shinawatra je zaradio, ali je mogao i više. Daljnja događanja to potvrđuju.

Uloženi novac se isplatio jer je Manchester City 2011. godine osvojio FA kup, zatim englesko prvenstvo 2012. godine te Liga kup i još jedan naslov engleskog prvaka 2014. godine. Klub je također ostvario zapažene nastupe u najjačem europskom natjecanju – Ligi prvaka.

Klub je u poslovnom smislu trenutno šesti nogometni klub u svijetu po godišnjim prihodima. A ugledni časopis Forbes procijenio je njegovu cjelokupnu vrijednost na golemih 1,6 milijardi američkih dolara.

Kulminacija uspjeha i zarade je uslijedila u prošloj sezoni. Nakon osvojenog naslova prvaka i pobjednika Liga kupa, nogometaši Manchester Cityja osvojili su i FA kup postavši prvi engleski klub u povijesti koji je osvojio trostruku domaću krunu. Do sada niti jedan engleski klub u istoj sezoni nije osvojio prvenstvo, FA i Liga kup.

Sjajno za klub koji je točno prije 20 godina bio u Trećoj engleskoj ligi, Hrvatska je tih godina bila treća na svijetu, a Dinamo nastupao u Ligi prvaka. Kako li se sve spromijenilo.

Privatna tvrtka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nije štedjela na kupnji igrača, istina bilo je i promašaja, ali i veličanstvenih pojačanja. Šeici su samo rekli da žele stvoriti jedan od najboljih klubova na svijetu. I uspjeli su. I zbog toga je City pomalo omražen među engleskom navijačkom populacijom.

Dinamo dolazi na Ettihad zaista na sučeljavanje s možda najskupljom momčadi svijeta, ako je vjerovati prema svježim procjenama. No, statistika je točan zbroj netočnih podataka, možda i nije tako, jer kod nekih klubova se ne računaju igrači koji su na posudbi, pa da ne budemo baš pretenciozni. No, ako i nije prvi kako veli statistika City je tu negdje, pri samom vrhu.

Dakle ovako, nakon ovogodišnjeg zimskog prijelaznog roka Manchester City ima najskuplju momčad u Europi, ali i u nogometnoj povijesti, objavio je Međunarodni centar za nogometna istraživanja (CIES) sa sjedištem u švicarskom gradu Neuchatelu.

Prvu momčad Manchester Cityja čine mnoga svjetski poznata imena. Tu je najprije argentinski napadač Sergio Agüero te vezni igrači Fernando, Samir Nasri, David Silva i Yaya Touré. Obranu čine Vincent Kompany, Pablo Zabaleta i Martin Demichelis. Vrata čuva pouzdani Englez Joe Hart, a jedno od najjačih pojačanja čini belgijski vezni igrač Kevin De Bruyne.

Dakako, i trener Pep Guardiola, stručnjak za osvajanje domaćih naslova još nekad u Barceloni, sada i u Cityju.

Vrijednost svih igrača prve momčadi vjerojatnog ovosezonskog prvaka Engleske iznosi 900 milijuna eura, osamdesetak milijuna više od momčadi drugoplasiranog Paris Saint-Germaina. PSG na drugom mjestu je u vlasništvu konzorcija iz Abu Dhabija.

A nešto, par stotina milijuna eura vrijedi i sam trener, Španjolac Pep Guardiola.

Na koncu, tu je i prekrasan stadion, u kojeg su šeici isto uložili. Stadion Manchester Cityja zove se City of Manchester Stadium, također znan kao Eastlands. Ipak, klub je promijenio ime svog stadiona 2011. godine u Etihad, plod je to financijskog sporazuma s istoimenom zrakoplovnom tvrtkom iz Abu Dhabija. Točni podaci o ovom financijskom ugovoru nisu poznati. Poslovna su tajna koja se mjeri zacijelo u stotinama milijuna funti.

Pazite sad ovaj podatak. Manchester City potpisao je četvrti najveći sponzorski ugovor svih vremena i drugi najveći svih vremena u Engleskoj, a oni će deset godina nositi opremu njemačkog proizvođača opreme Pume. Ovu informaciju objavio je engleski klub bez nimalo tajnovitosti, vlasnici su zacijelo sretni što toliko vrijede i što toliko mogu zarađivati. Prije Pume nogometaši Cityja nosili su opremu Nikea koji nije mogao financijski pratiti zahtjeve Cityja.

City je prije dobijao oko 25 milijuna funti godišnje od Nikea i svakako da će im novi ugovor dodatno poboljšati financijsku situaciju. Jer, partnerstvo između Manchester Cityja i Pume donijeti će klubu uz svu potrebnu opremu i zaradu od čak 65 milijuna funti godišnje. Nike je tu ispao mali miš. Nevjerojatno, no i istinito! K tome, ovaj proizvođač sportske opreme oblačit će sve klubove koji su dio Cityjeve nogometne mreže, a trenutno su to New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Club Atletico Torque, Girona i Sichuan Jiuniu.

I što će biti s Dinamom na Etihadu? Ništa strašno, to je samo sport, u sportu nema tragedija, pa nije tragedija ni kada se izgubi s nekoliko golova razlike. Tragedija su mrtvi, ranjeni, štete, sport ni u kojem slučaju nije ni blizu događaja koji se dotiče tragedije.

Međutim, valja vjerovati i u iznenađenje, zašto ne. Ta, tajna nogometa je u činjenici da od svih momčadskih sportova autsajder u nogometu ima najveću šansu. I tu je najveća tajna nogometa, zašto je na nogometnoj utakmici pedesetak tisuća ljudi, a u kazalištu nekoliko stotina. Jer, svaka nogometna utakmica je premijera, a u kazalištu je samo jedna premijera, sve su ostalo reprize.

Uostalom, Dinamo igra protiv bivšeg trećeligaša…